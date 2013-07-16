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"بلومبيرغ": صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على ٤٠٪ من "جسارة"

تتمثل الحصة وفق مصادرها في 30% من "أرامكو" و10% من "جاكوبس"

كشفت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ"، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي استحوذ على حصة 40% من شركة "جسارة"، وهو مشروع مشترك بين أرامكو ومجموعة جاكوبس الهندسية.

وأشارت المصادر إلى أن صندوق الاستثمارات العامة استحوذ على 30% من حصة أرامكو في المشروع و10% من حصة "جاكوبس".

ويهدف هذا المشروع وفقًا لبيان سابق لـ"جاكوبس" التي تم إنشاؤها في 2017 لتوفير خدمات الإدارة لمشاريع البنية التحتية بالمملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"بلومبيرغ": صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على ٤٠٪ من "جسارة"
سبق

كشفت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ"، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي استحوذ على حصة 40% من شركة "جسارة"، وهو مشروع مشترك بين أرامكو ومجموعة جاكوبس الهندسية.

وأشارت المصادر إلى أن صندوق الاستثمارات العامة استحوذ على 30% من حصة أرامكو في المشروع و10% من حصة "جاكوبس".

ويهدف هذا المشروع وفقًا لبيان سابق لـ"جاكوبس" التي تم إنشاؤها في 2017 لتوفير خدمات الإدارة لمشاريع البنية التحتية بالمملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440
11:53 AM

"بلومبيرغ": صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على ٤٠٪ من "جسارة"

تتمثل الحصة وفق مصادرها في 30% من "أرامكو" و10% من "جاكوبس"

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محمد البقمي - الرياض
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كشفت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ"، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي استحوذ على حصة 40% من شركة "جسارة"، وهو مشروع مشترك بين أرامكو ومجموعة جاكوبس الهندسية.

وأشارت المصادر إلى أن صندوق الاستثمارات العامة استحوذ على 30% من حصة أرامكو في المشروع و10% من حصة "جاكوبس".

ويهدف هذا المشروع وفقًا لبيان سابق لـ"جاكوبس" التي تم إنشاؤها في 2017 لتوفير خدمات الإدارة لمشاريع البنية التحتية بالمملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,054
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,908
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,015
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,847

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