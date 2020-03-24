السوق السعودي يرتفع بأكثر من 150 نقطة عند 6154 نقطة

تداولات بلغت 800 مليون ريال بعد مرور نحو نصف ساعة

ارتفع مؤشر السوق السعودي في جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 2.8 %، وبنحو 164 نقطة عند 6154 نقطة، وسط تداولات بلغت 800 مليون ريال، بعد مرور نحو نصف ساعة من الافتتاح.

وتشهد الجلسة، وفق موقع "أرقام" الاقتصادي، ارتفاعاً لأغلب الأسهم المتداولة، يتقدمها كل من: "سابك" و"أرامكو السعودية" و"مصرف الراجحي" و"الأهلي التجاري" بنسب تراوح بين 2 و4 %.