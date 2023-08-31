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70 % من البالغين في دول الاتحاد الأوروبي حصلوا على لقاح "كورونا"

"فون دير لاين" اعتبرت النتيجة إنجازاً عظيماً

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم (الثلاثاء)، أن 70 في المائة من البالغين في الاتحاد الأوروبي حصلوا على تطعيم "كوفيد-19"، فيما يعد إعلاناً عن النجاح في تحقيق الهدف الذي حددته المفوضية في بداية العام.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على "تويتر": "حصل 70 في المائة من البالغين في الاتحاد الأوروبي على التطعيم بالكامل، ولا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر للذين جعلوا هذا الإنجاز العظيم ممكناً"، وفقاً لـ"رويترز".

ويمثل الوصول إلى هذه النسبة علامة فارقة في إستراتيجية التطعيم بالاتحاد الأوروبي، بعد بدايات شابها البطء.

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70 % من البالغين في دول الاتحاد الأوروبي حصلوا على لقاح "كورونا"
سبق

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم (الثلاثاء)، أن 70 في المائة من البالغين في الاتحاد الأوروبي حصلوا على تطعيم "كوفيد-19"، فيما يعد إعلاناً عن النجاح في تحقيق الهدف الذي حددته المفوضية في بداية العام.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على "تويتر": "حصل 70 في المائة من البالغين في الاتحاد الأوروبي على التطعيم بالكامل، ولا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر للذين جعلوا هذا الإنجاز العظيم ممكناً"، وفقاً لـ"رويترز".

ويمثل الوصول إلى هذه النسبة علامة فارقة في إستراتيجية التطعيم بالاتحاد الأوروبي، بعد بدايات شابها البطء.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
04:48 PM

70 % من البالغين في دول الاتحاد الأوروبي حصلوا على لقاح "كورونا"

"فون دير لاين" اعتبرت النتيجة إنجازاً عظيماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم (الثلاثاء)، أن 70 في المائة من البالغين في الاتحاد الأوروبي حصلوا على تطعيم "كوفيد-19"، فيما يعد إعلاناً عن النجاح في تحقيق الهدف الذي حددته المفوضية في بداية العام.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على "تويتر": "حصل 70 في المائة من البالغين في الاتحاد الأوروبي على التطعيم بالكامل، ولا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر للذين جعلوا هذا الإنجاز العظيم ممكناً"، وفقاً لـ"رويترز".

ويمثل الوصول إلى هذه النسبة علامة فارقة في إستراتيجية التطعيم بالاتحاد الأوروبي، بعد بدايات شابها البطء.

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