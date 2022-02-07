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"الرويلي" يقلد الملحق الأمريكي السابق وسام المؤسس من الدرجة الثانية

قدم الشكر على ما قدمه من جهود وأعمال مقدرة خلال فترة عمله

قلّد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في مقر رئاسة هيئة الأركان، اليوم، الملحق العسكري الأسبق بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض اللواء ويندل جلين هقلر وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وقدم "الرويلي" الشكر للواء ويندل هقلر على ما قدمه من جهود وأعمال مقدرة خلال فترة عمله ملحقاً عسكرياً للولايات المتحدة الأمريكية في الرياض، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة، وحياته العملية المقبلة.

من جهته، قدم اللواء هقلر شكره لحكومة المملكة العربية السعودية على ما وجده من حفاوة وتكريم، مشيداً بالتعاون العسكري القائم، والمستمر بين البلدين.

حضر التقليد عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

رئيس هيئة الأركان العامة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الرويلي" يقلد الملحق الأمريكي السابق وسام المؤسس من الدرجة الثانية
سبق

قلّد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في مقر رئاسة هيئة الأركان، اليوم، الملحق العسكري الأسبق بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض اللواء ويندل جلين هقلر وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وقدم "الرويلي" الشكر للواء ويندل هقلر على ما قدمه من جهود وأعمال مقدرة خلال فترة عمله ملحقاً عسكرياً للولايات المتحدة الأمريكية في الرياض، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة، وحياته العملية المقبلة.

من جهته، قدم اللواء هقلر شكره لحكومة المملكة العربية السعودية على ما وجده من حفاوة وتكريم، مشيداً بالتعاون العسكري القائم، والمستمر بين البلدين.

حضر التقليد عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
08:15 PM
اخر تعديل
08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
12:51 AM

"الرويلي" يقلد الملحق الأمريكي السابق وسام المؤسس من الدرجة الثانية

قدم الشكر على ما قدمه من جهود وأعمال مقدرة خلال فترة عمله

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قلّد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، في مقر رئاسة هيئة الأركان، اليوم، الملحق العسكري الأسبق بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرياض اللواء ويندل جلين هقلر وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.

وقدم "الرويلي" الشكر للواء ويندل هقلر على ما قدمه من جهود وأعمال مقدرة خلال فترة عمله ملحقاً عسكرياً للولايات المتحدة الأمريكية في الرياض، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة، وحياته العملية المقبلة.

من جهته، قدم اللواء هقلر شكره لحكومة المملكة العربية السعودية على ما وجده من حفاوة وتكريم، مشيداً بالتعاون العسكري القائم، والمستمر بين البلدين.

حضر التقليد عدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

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