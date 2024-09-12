"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان

تشمل عدداً من المحافظات وتستمر حتى 10 مساءً

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وارتفاع الأمواج وتساقط البَرَد وجريان السيول.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات: صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وذكرت "الهيئة" أن الحالة ستستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.