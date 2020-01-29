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"ماكرون" يتهم "أردوغان" بعدم الالتزام بعهوده خلال مؤتمر برلين بشأن ليبيا

بعد رصد سفن حربية تركية تقل جنوداً ومرتزقة في ميناء طرابلس

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنكث وعوده، وعدم الالتزام بتعهدات بلاده بشأن الهدنة في ليبيا، بعد رصد وصول سفن تركية تقل مرتزقة سوريين إلى الأراضي الليبية.

وقال "ماكرون" عقب استقباله رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: "رأينا في الأيام الأخيرة سفناً تركية تقلّ مرتزقة سوريين تصل إلى الأراضي الليبية".

وأضاف: "ذلك يتعارض صراحة مع ما التزم به الرئيس أردوغان بالقيام به أثناء مؤتمر برلين، إنه عدم احترام لكلامه"، حيث تعهد "أردوغان" في مؤتمر برلين بعدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة.

ووصلت قوات تركية ميناء طرابلس، للمرة الأولى، فجر اليوم، على متن بارجتين حربيتين تركيتين، في سابقة من نوعها منذ بدء تركيا إرسال جنود ومرتزقة لدعم قوات حكومة "الوفاق" في معارك طرابلس.

وأنزلت البارجتان سفينة شحن محملة بدبابات وشاحنات عسكرية، بحسب ما ذكر موقع "العربية".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ماكرون" يتهم "أردوغان" بعدم الالتزام بعهوده خلال مؤتمر برلين بشأن ليبيا
سبق

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنكث وعوده، وعدم الالتزام بتعهدات بلاده بشأن الهدنة في ليبيا، بعد رصد وصول سفن تركية تقل مرتزقة سوريين إلى الأراضي الليبية.

وقال "ماكرون" عقب استقباله رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: "رأينا في الأيام الأخيرة سفناً تركية تقلّ مرتزقة سوريين تصل إلى الأراضي الليبية".

وأضاف: "ذلك يتعارض صراحة مع ما التزم به الرئيس أردوغان بالقيام به أثناء مؤتمر برلين، إنه عدم احترام لكلامه"، حيث تعهد "أردوغان" في مؤتمر برلين بعدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة.

ووصلت قوات تركية ميناء طرابلس، للمرة الأولى، فجر اليوم، على متن بارجتين حربيتين تركيتين، في سابقة من نوعها منذ بدء تركيا إرسال جنود ومرتزقة لدعم قوات حكومة "الوفاق" في معارك طرابلس.

وأنزلت البارجتان سفينة شحن محملة بدبابات وشاحنات عسكرية، بحسب ما ذكر موقع "العربية".

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
07:16 PM

"ماكرون" يتهم "أردوغان" بعدم الالتزام بعهوده خلال مؤتمر برلين بشأن ليبيا

بعد رصد سفن حربية تركية تقل جنوداً ومرتزقة في ميناء طرابلس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنكث وعوده، وعدم الالتزام بتعهدات بلاده بشأن الهدنة في ليبيا، بعد رصد وصول سفن تركية تقل مرتزقة سوريين إلى الأراضي الليبية.

وقال "ماكرون" عقب استقباله رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: "رأينا في الأيام الأخيرة سفناً تركية تقلّ مرتزقة سوريين تصل إلى الأراضي الليبية".

وأضاف: "ذلك يتعارض صراحة مع ما التزم به الرئيس أردوغان بالقيام به أثناء مؤتمر برلين، إنه عدم احترام لكلامه"، حيث تعهد "أردوغان" في مؤتمر برلين بعدم التدخل في ليبيا أو إرسال قوات أو مرتزقة.

ووصلت قوات تركية ميناء طرابلس، للمرة الأولى، فجر اليوم، على متن بارجتين حربيتين تركيتين، في سابقة من نوعها منذ بدء تركيا إرسال جنود ومرتزقة لدعم قوات حكومة "الوفاق" في معارك طرابلس.

وأنزلت البارجتان سفينة شحن محملة بدبابات وشاحنات عسكرية، بحسب ما ذكر موقع "العربية".

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