دَهْس مسنة في المخواة ونقلها إلى المستشفى في حالة خطرة

علمت "سبق" بتعرُّض مسنة ثمانينية للدهس قبل قليل في محافظة المخواة، بالقرب من المستوصف الأهلي، فيما نُقلت إلى المستشفى في حالة خطرة.
علمت "سبق" بتعرُّض مسنة ثمانينية للدهس قبل قليل في محافظة المخواة، بالقرب من المستوصف الأهلي، فيما نُقلت إلى المستشفى في حالة خطرة.
علمت "سبق" بتعرُّض مسنة ثمانينية للدهس قبل قليل في محافظة المخواة، بالقرب من المستوصف الأهلي، فيما نُقلت إلى المستشفى في حالة خطرة.
علمت "سبق" بتعرُّض مسنة ثمانينية للدهس قبل قليل في محافظة المخواة، بالقرب من المستوصف الأهلي، فيما نُقلت إلى المستشفى في حالة خطرة.