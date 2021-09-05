علمت "سبق" بتعرُّض مسنة ثمانينية للدهس قبل قليل في محافظة المخواة، بالقرب من المستوصف الأهلي، فيما نُقلت إلى المستشفى في حالة خطرة.

دَهْس مسنة في المخواة ونقلها إلى المستشفى في حالة خطرة عبدالعزيز الشهري سبق 2021-09-05 علمت "سبق" بتعرُّض مسنة ثمانينية للدهس قبل قليل في محافظة المخواة، بالقرب من المستوصف الأهلي، فيما نُقلت إلى المستشفى في حالة خطرة.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 09:33 PM

اخر تعديل 06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443 03:14 AM

دَهْس مسنة في المخواة ونقلها إلى المستشفى في حالة خطرة





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علمت "سبق" بتعرُّض مسنة ثمانينية للدهس قبل قليل في محافظة المخواة، بالقرب من المستوصف الأهلي، فيما نُقلت إلى المستشفى في حالة خطرة.