بينهم 8 أطفال.. حادث مروع يزهق أرواح 14 إيرانياً
تصادم بين 3 سيارات
قُتِل 14 إيرانياً على الأقل، بينهم 8 أطفال، في حادث مروع على طريق جنوب شرقي إيران، صباح اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحادث شمل 3 سيارات، وأسفر عن إصابة 11 شخصاً، وفقاً لـ"الشرق".
بينهم 8 أطفال.. حادث مروع يزهق أرواح 14 إيرانياً
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-03-23
قُتِل 14 إيرانياً على الأقل، بينهم 8 أطفال، في حادث مروع على طريق جنوب شرقي إيران، صباح اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحادث شمل 3 سيارات، وأسفر عن إصابة 11 شخصاً، وفقاً لـ"الشرق".
23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
04:25 PM
بينهم 8 أطفال.. حادث مروع يزهق أرواح 14 إيرانياً
تصادم بين 3 سيارات
قُتِل 14 إيرانياً على الأقل، بينهم 8 أطفال، في حادث مروع على طريق جنوب شرقي إيران، صباح اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحادث شمل 3 سيارات، وأسفر عن إصابة 11 شخصاً، وفقاً لـ"الشرق".