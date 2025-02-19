"التدريب التقني" بالرياض تُكَرّم الجوالة المشاركين في خدمة الحجيج

"المقبل" ثمّن جهود المؤسسة ودعمها لكشافة التدريب التقني

‏كرّم مدير عام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أمس، وبحضور عمداء كليات بمدينة الرياض ومديري المعاهد وجمع من منسوبي التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، الجوالة المتدربين المشاركين في خدمة الحجيج لعام 1440هـ في معسكرات الخدمة العامة وجمعية الكشافة العربية السعودية في مكة المكرمة.

وعبّر "المقبل" عن شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد ونائبه للتدريب الدكتور راشد الزهراني، على دعمهما المستمر لكشافة التدريب التقني؛ مؤكدًا أهمية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.