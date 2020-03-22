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صاحب دواء كورونا "المغشوش" في قبضة الشرطة البريطانية

اُتهم بالاحتيال وتصنيع منتج طبي بشكل غير قانوني ومحاولة بيعه

وجّهت الشرطة البريطانية، أمس السبت، اتهاماً لأحد مواطنيها بإنتاج دواء مغشوش لعلاج فيروس كورونا ومحاولة بيعه خارج البلاد.

وألقت الشرطة القبض على فرانك لودلو (59 عاماً)؛ من وست ساسكسفي- جنوبي إنجلترا، يوم الجمعة، واتهمته بالاحتيال وحيازة مواد لاستخدامها في هذا الاحتيال وتصنيع منتج طبي بشكل غير قانوني.

ووفقا لـ "سكاي نيوز عربية" مثل لودلو أمام محكمة في مدينة برايتون، وأمرت باستمرار احتجازه حتى يوم 20 أبريل.

وجاء اعتقال لودلو؛ بعد تحقيق مشترك أجرته وحدة جرائم الملكية الفكرية التابعة لشرطة مدينة لندن ووكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية وإدارة الغذاء والدواء الأميركية.

بدأت القضية عندما اعترض ضباط وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في لوس أنجليس طرداً في 18 مارس تمّ إرساله من المملكة المتحدة واحتوى على 60 عبوة منفصلة لعلاج فيروس كورونا تمّ تصنيفها على أنها "علاج مضاد للأمراض".

وخلصت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، إلى أن هذا المنتج دواء غير معتمد، وأبلغت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة.

فيروس كورونا الجديد الشرطة البريطانية

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صاحب دواء كورونا "المغشوش" في قبضة الشرطة البريطانية
سبق

وجّهت الشرطة البريطانية، أمس السبت، اتهاماً لأحد مواطنيها بإنتاج دواء مغشوش لعلاج فيروس كورونا ومحاولة بيعه خارج البلاد.

وألقت الشرطة القبض على فرانك لودلو (59 عاماً)؛ من وست ساسكسفي- جنوبي إنجلترا، يوم الجمعة، واتهمته بالاحتيال وحيازة مواد لاستخدامها في هذا الاحتيال وتصنيع منتج طبي بشكل غير قانوني.

ووفقا لـ "سكاي نيوز عربية" مثل لودلو أمام محكمة في مدينة برايتون، وأمرت باستمرار احتجازه حتى يوم 20 أبريل.

وجاء اعتقال لودلو؛ بعد تحقيق مشترك أجرته وحدة جرائم الملكية الفكرية التابعة لشرطة مدينة لندن ووكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية وإدارة الغذاء والدواء الأميركية.

بدأت القضية عندما اعترض ضباط وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في لوس أنجليس طرداً في 18 مارس تمّ إرساله من المملكة المتحدة واحتوى على 60 عبوة منفصلة لعلاج فيروس كورونا تمّ تصنيفها على أنها "علاج مضاد للأمراض".

وخلصت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، إلى أن هذا المنتج دواء غير معتمد، وأبلغت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
09:08 AM

صاحب دواء كورونا "المغشوش" في قبضة الشرطة البريطانية

اُتهم بالاحتيال وتصنيع منتج طبي بشكل غير قانوني ومحاولة بيعه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وجّهت الشرطة البريطانية، أمس السبت، اتهاماً لأحد مواطنيها بإنتاج دواء مغشوش لعلاج فيروس كورونا ومحاولة بيعه خارج البلاد.

وألقت الشرطة القبض على فرانك لودلو (59 عاماً)؛ من وست ساسكسفي- جنوبي إنجلترا، يوم الجمعة، واتهمته بالاحتيال وحيازة مواد لاستخدامها في هذا الاحتيال وتصنيع منتج طبي بشكل غير قانوني.

ووفقا لـ "سكاي نيوز عربية" مثل لودلو أمام محكمة في مدينة برايتون، وأمرت باستمرار احتجازه حتى يوم 20 أبريل.

وجاء اعتقال لودلو؛ بعد تحقيق مشترك أجرته وحدة جرائم الملكية الفكرية التابعة لشرطة مدينة لندن ووكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية وإدارة الغذاء والدواء الأميركية.

بدأت القضية عندما اعترض ضباط وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في لوس أنجليس طرداً في 18 مارس تمّ إرساله من المملكة المتحدة واحتوى على 60 عبوة منفصلة لعلاج فيروس كورونا تمّ تصنيفها على أنها "علاج مضاد للأمراض".

وخلصت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، إلى أن هذا المنتج دواء غير معتمد، وأبلغت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة.

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