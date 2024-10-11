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بحضور رئيس اللجنة.. اختتام دورة حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم

التأكيد بضرورة وأهمية تطبيق جميع التدابير الاحترازية

اختُتمت دورة حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين -التي استمرت لمدة 4 أيام- بحضور رئيس لجنة الحكام الإسباني فرناندو تريساكو، ومدير دائرة التحكيم السويسري مانويل نافارو، وبمشاركة 43 حكمًا.

وشهدت الدورة إجراء اختبارات لياقة بدنية ومحاضرات نظرية وعملية وتدريب مكثف على تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، إضافة إلى إجراء عدة اختبارات في القانون وحالات الفيديو, كما شهدت التأكيد على الحكام بضرورة وأهمية تطبيق جميع التدابير الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة.

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بحضور رئيس اللجنة.. اختتام دورة حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم
سبق

اختُتمت دورة حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين -التي استمرت لمدة 4 أيام- بحضور رئيس لجنة الحكام الإسباني فرناندو تريساكو، ومدير دائرة التحكيم السويسري مانويل نافارو، وبمشاركة 43 حكمًا.

وشهدت الدورة إجراء اختبارات لياقة بدنية ومحاضرات نظرية وعملية وتدريب مكثف على تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، إضافة إلى إجراء عدة اختبارات في القانون وحالات الفيديو, كما شهدت التأكيد على الحكام بضرورة وأهمية تطبيق جميع التدابير الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
06:40 PM

بحضور رئيس اللجنة.. اختتام دورة حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم

التأكيد بضرورة وأهمية تطبيق جميع التدابير الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختُتمت دورة حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين -التي استمرت لمدة 4 أيام- بحضور رئيس لجنة الحكام الإسباني فرناندو تريساكو، ومدير دائرة التحكيم السويسري مانويل نافارو، وبمشاركة 43 حكمًا.

وشهدت الدورة إجراء اختبارات لياقة بدنية ومحاضرات نظرية وعملية وتدريب مكثف على تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، إضافة إلى إجراء عدة اختبارات في القانون وحالات الفيديو, كما شهدت التأكيد على الحكام بضرورة وأهمية تطبيق جميع التدابير الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة.

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