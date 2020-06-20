النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمين "التعاون الإسلامي": الحوثيون مدانون.. و"الإخوان" أخطر من "داعش"

طالب بوقف الحرب في ليبيا مرحباً بالمبادرة المصرية وداعياً إلى حل شامل باليمن

طالب أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، بضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيراً إلى أن المنظمة رحبت بـالجهود المصرية، وبكل المبادرات التي تدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار في ليبيا، وإلى الحوار بين الأطراف الليبية لحل الأزمة سياسياً، بما يكفل عودة الأمن والاستقرار بليبيا ويحفظ سيادتها ووحدة أراضيها.

وأكد "العثيمين"، أنه لا يوجد أي خلاف مذهبي بين الدول الأعضاء في المنظمة، فالشيعة والسنة متعايشون منذ مئات السنين، ما تغير هو السياسة وأصبح هناك مشروع سياسي اسمه تصدير الثورة والانتصار على المستكبر.

وقال إن ما يطلق عليهم "الإخوان المسلمون" هم أخطر من "داعش" الذين في أصلهم مجموعة من المجرمين، بينما "الإخوان" هم جماعة متغلغلة ونافذة في كثير من مفاصل الدول والمجتمعات، داعياً إلى التعامل مع هذه المنظمة بأسلوب مختلف واستراتيجية طويلة الأمد، تعتمد على المواجهة والكشف عن أعمالهم.

وأكد الأمين العام، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة اليوم السبت، أن ما يقوم به الحوثيون في اليمن مخالف لكل الأنظمة والأعراف الدولية، ومن هذا المنطلق فجميع عمليات الاستهداف التي يقوم بها الحوثيون للمدن السعودية مدانة من قبل المنظمة، مؤكداً أن المنظمة تدعم الحل السياسي الشامل والعادل الذي يتفق عليه اليمنيون.

وأشار "العثيمين" إلى ضرورة مساعدة الدول الأعضاء الأقل نمواً بهدف تعزيز قدراتها في مواجهة جائحة كورونا المستجد وتحديداً في القطاع الصحي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمين "التعاون الإسلامي": الحوثيون مدانون.. و"الإخوان" أخطر من "داعش"
سبق

طالب أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، بضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيراً إلى أن المنظمة رحبت بـالجهود المصرية، وبكل المبادرات التي تدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار في ليبيا، وإلى الحوار بين الأطراف الليبية لحل الأزمة سياسياً، بما يكفل عودة الأمن والاستقرار بليبيا ويحفظ سيادتها ووحدة أراضيها.

وأكد "العثيمين"، أنه لا يوجد أي خلاف مذهبي بين الدول الأعضاء في المنظمة، فالشيعة والسنة متعايشون منذ مئات السنين، ما تغير هو السياسة وأصبح هناك مشروع سياسي اسمه تصدير الثورة والانتصار على المستكبر.

وقال إن ما يطلق عليهم "الإخوان المسلمون" هم أخطر من "داعش" الذين في أصلهم مجموعة من المجرمين، بينما "الإخوان" هم جماعة متغلغلة ونافذة في كثير من مفاصل الدول والمجتمعات، داعياً إلى التعامل مع هذه المنظمة بأسلوب مختلف واستراتيجية طويلة الأمد، تعتمد على المواجهة والكشف عن أعمالهم.

وأكد الأمين العام، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة اليوم السبت، أن ما يقوم به الحوثيون في اليمن مخالف لكل الأنظمة والأعراف الدولية، ومن هذا المنطلق فجميع عمليات الاستهداف التي يقوم بها الحوثيون للمدن السعودية مدانة من قبل المنظمة، مؤكداً أن المنظمة تدعم الحل السياسي الشامل والعادل الذي يتفق عليه اليمنيون.

وأشار "العثيمين" إلى ضرورة مساعدة الدول الأعضاء الأقل نمواً بهدف تعزيز قدراتها في مواجهة جائحة كورونا المستجد وتحديداً في القطاع الصحي.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
12:33 PM

أمين "التعاون الإسلامي": الحوثيون مدانون.. و"الإخوان" أخطر من "داعش"

طالب بوقف الحرب في ليبيا مرحباً بالمبادرة المصرية وداعياً إلى حل شامل باليمن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,058

طالب أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، بضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيراً إلى أن المنظمة رحبت بـالجهود المصرية، وبكل المبادرات التي تدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار في ليبيا، وإلى الحوار بين الأطراف الليبية لحل الأزمة سياسياً، بما يكفل عودة الأمن والاستقرار بليبيا ويحفظ سيادتها ووحدة أراضيها.

وأكد "العثيمين"، أنه لا يوجد أي خلاف مذهبي بين الدول الأعضاء في المنظمة، فالشيعة والسنة متعايشون منذ مئات السنين، ما تغير هو السياسة وأصبح هناك مشروع سياسي اسمه تصدير الثورة والانتصار على المستكبر.

وقال إن ما يطلق عليهم "الإخوان المسلمون" هم أخطر من "داعش" الذين في أصلهم مجموعة من المجرمين، بينما "الإخوان" هم جماعة متغلغلة ونافذة في كثير من مفاصل الدول والمجتمعات، داعياً إلى التعامل مع هذه المنظمة بأسلوب مختلف واستراتيجية طويلة الأمد، تعتمد على المواجهة والكشف عن أعمالهم.

وأكد الأمين العام، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة اليوم السبت، أن ما يقوم به الحوثيون في اليمن مخالف لكل الأنظمة والأعراف الدولية، ومن هذا المنطلق فجميع عمليات الاستهداف التي يقوم بها الحوثيون للمدن السعودية مدانة من قبل المنظمة، مؤكداً أن المنظمة تدعم الحل السياسي الشامل والعادل الذي يتفق عليه اليمنيون.

وأشار "العثيمين" إلى ضرورة مساعدة الدول الأعضاء الأقل نمواً بهدف تعزيز قدراتها في مواجهة جائحة كورونا المستجد وتحديداً في القطاع الصحي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,255
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,058
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,943
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,377

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة