في الوداع والوصول.. "الخطوط" تحتفل بشباب الأخضر المتوَّج بكأس آسيا

يُضاف إلى إنجازهم بالوصول إلى نهائيات مونديال بولندا 2019



احتفت "الخطوط السعودية" ببعثة المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم على متن رحلة العودة القادمة من جاكرتا صباح أمس الاثنين، وذلك لتتويج المنتخب باللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه عقب تغلبه على كوريا الجنوبية (2 / 1)؛ ليضاف إلى الإنجاز المتمثل في تأهلهم إلى نهائيات كأس العالم للشباب في بولندا 2019م.

وكان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا أسامة بن محمد الشعيبي، وعدد من منسوبي الخطوط السعودية، في وداع أفراد البعثة بمطار جاكرتا؛ إذ أُقيم احتفال بهذا الإنجاز القاري والتأهل المونديالي. فيما قدموا التهنئة للجهازين الإداري والفني واللاعبين. واستمرت الاحتفالات بعد صعودهم إلى مقصورة الطائرة؛ إذ رحب بهم قائد الطائرة مقدمًا لهم التهنئة بتحقيقهم هذا الإنجاز.

واستقبل البعثة إثر وصولها مطار الملك خالد الدولي بالرياض نائب الرئيس للتسويق وإدارة المنتج بشركة الخطوط السعودية الدكتور فهد الجربوع، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز، وجرى تقديم الورود لأفرادها.

وأُقيمت احتفالية في المكتب التنفيذي بالمطار احتفاء بالإنجاز، وتحفيزًا لهم لتقديم المزيد من المستويات اللافتة، والتألق في المونديال العالمي.

وتأتي مبادرة "السعودية" بالاحتفاء ببعثة منتخب الشباب وتكريمهم أرضًا وجوًّا تعزيزًا للشراكة بين الخطوط السعودية والمنتخب الوطني، ومسابقات الكرة السعودية والاتحاد السعودي لكرة القدم.