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"الصحة" : تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 30251

ملتقى عن بعد يناقش "جائحة فيروس كورونا المستجد: الوضع الراهن والمستقبلي"

بجامعة المؤسس.. تنفيذاً لتوجيهات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

يرعى غدًا مدير جامعة الملك عبدالعزيز ونائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة الملتقى العلمي الافتراضي تحت عنوان "جائحة فيروس كورونا المستجد: الوضع الراهن والمستقبلي" للمساهمة في نشر المعرفة والتفاعل مع كافة قطاعات المجتمع في كلا البلدين، وذلك بمشاركة مجموعة من العلماء والمتخصصين من الجامعتين.

ويأتي هذا الملتقى تنفيذاً لتوجيهات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ومن منطلق قيام الجامعتين بالعديد من الإجراءات والجهود للمساهمة في مواجهه جائحة كورونا المستجد (COVID-19) .

ويهدف الملتقى إلى تحليل الوضع الراهن الناتج عن جائحة كورونا COVID-19 محلياً وعالمياً على المستوى الصحي والمجتمعي والاقتصادي ومناقشة أبرز التجارب العالمية في مواجهة هذه الجائحة وتحديد أبرز العقبات والتحديات المتوقعة بعد انتهاء هذه الجائحة واقتراح حلول فعالة لها ومراجعة دور القطاعات المختلفة في الاستعداد المستقبلي لمثل هذه الأمراض الوبائية.

وسيعقد الملتقى على جلستين حيث ستشهد الجلسة الأولى الافتتاح والمحور الصحي وذلك من الساعة 3:00 إلى 4:30 مساءً أما المحور الاجتماعي والاقتصادي فسيكون في الجلسة الثانية، وذلك من الساعة 10:00 إلى 11:30 مساءً ولحضور اللقاء الافتراضي وللتسجيل يرجى زيارة الرابط التالي https://bit.ly/2SuOSxg

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ملتقى عن بعد يناقش "جائحة فيروس كورونا المستجد: الوضع الراهن والمستقبلي"
سبق

يرعى غدًا مدير جامعة الملك عبدالعزيز ونائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة الملتقى العلمي الافتراضي تحت عنوان "جائحة فيروس كورونا المستجد: الوضع الراهن والمستقبلي" للمساهمة في نشر المعرفة والتفاعل مع كافة قطاعات المجتمع في كلا البلدين، وذلك بمشاركة مجموعة من العلماء والمتخصصين من الجامعتين.

ويأتي هذا الملتقى تنفيذاً لتوجيهات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ومن منطلق قيام الجامعتين بالعديد من الإجراءات والجهود للمساهمة في مواجهه جائحة كورونا المستجد (COVID-19) .

ويهدف الملتقى إلى تحليل الوضع الراهن الناتج عن جائحة كورونا COVID-19 محلياً وعالمياً على المستوى الصحي والمجتمعي والاقتصادي ومناقشة أبرز التجارب العالمية في مواجهة هذه الجائحة وتحديد أبرز العقبات والتحديات المتوقعة بعد انتهاء هذه الجائحة واقتراح حلول فعالة لها ومراجعة دور القطاعات المختلفة في الاستعداد المستقبلي لمثل هذه الأمراض الوبائية.

وسيعقد الملتقى على جلستين حيث ستشهد الجلسة الأولى الافتتاح والمحور الصحي وذلك من الساعة 3:00 إلى 4:30 مساءً أما المحور الاجتماعي والاقتصادي فسيكون في الجلسة الثانية، وذلك من الساعة 10:00 إلى 11:30 مساءً ولحضور اللقاء الافتراضي وللتسجيل يرجى زيارة الرابط التالي https://bit.ly/2SuOSxg

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
04:47 PM

ملتقى عن بعد يناقش "جائحة فيروس كورونا المستجد: الوضع الراهن والمستقبلي"

بجامعة المؤسس.. تنفيذاً لتوجيهات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي

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محمد حضاض - جدة
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يرعى غدًا مدير جامعة الملك عبدالعزيز ونائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة الملتقى العلمي الافتراضي تحت عنوان "جائحة فيروس كورونا المستجد: الوضع الراهن والمستقبلي" للمساهمة في نشر المعرفة والتفاعل مع كافة قطاعات المجتمع في كلا البلدين، وذلك بمشاركة مجموعة من العلماء والمتخصصين من الجامعتين.

ويأتي هذا الملتقى تنفيذاً لتوجيهات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي ومن منطلق قيام الجامعتين بالعديد من الإجراءات والجهود للمساهمة في مواجهه جائحة كورونا المستجد (COVID-19) .

ويهدف الملتقى إلى تحليل الوضع الراهن الناتج عن جائحة كورونا COVID-19 محلياً وعالمياً على المستوى الصحي والمجتمعي والاقتصادي ومناقشة أبرز التجارب العالمية في مواجهة هذه الجائحة وتحديد أبرز العقبات والتحديات المتوقعة بعد انتهاء هذه الجائحة واقتراح حلول فعالة لها ومراجعة دور القطاعات المختلفة في الاستعداد المستقبلي لمثل هذه الأمراض الوبائية.

وسيعقد الملتقى على جلستين حيث ستشهد الجلسة الأولى الافتتاح والمحور الصحي وذلك من الساعة 3:00 إلى 4:30 مساءً أما المحور الاجتماعي والاقتصادي فسيكون في الجلسة الثانية، وذلك من الساعة 10:00 إلى 11:30 مساءً ولحضور اللقاء الافتراضي وللتسجيل يرجى زيارة الرابط التالي https://bit.ly/2SuOSxg

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