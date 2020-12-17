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اعتقال أحد أخطر العناصر الإجرامية عالميًّا.. رئيس "ملائكة الموت" سقط في دبي

بالتعاون مع الشرطة الهولندية والإنتربول.. "تاغي" متورط بقتل وتجارة مخدرات

ألقت شرطة دبي، القبض على من وصفته بـ"أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة عالميًّا"، وهو رئيس منظمة تُدعى "ملائكة الموت"، بالتعاون مع الشرطة الهولندية والإنتربول، بعد أن دخل الإمارات وأقام فيها بجواز سفر وتأشيرة رسميين وبهوية غير هويته.

وأعلنت القيادة العامة لشرطة دبي القبضَ على رئيس المنظمة التي ارتكبت جرائم تتعلق بالقتل وتجارة المخدرات، ويدعى رضوان تاغي، يبلغ من العمر 41 عامًا ويحمل الجنسية الهولندية.

ووفق شبكة سي إن إن الأمريكية، أشارت شرطة دبي، إلى أن تاغي يُعد من أخطر العناصر المطلوبة عالميًّا، وقد رصدت الحكومة الهولندية مبلغ 100 ألف يورو كمكافأة لمن يُدلي بمعلومات تُفضي إلى القبض عليه، وقد صدرت بحقه مذكرات قبض دولية عام 2018.

وذكرت القيادة العامة لشرطة دبي أن المطلوب دخل إلى الإمارات قبل أن يعمم على اسمه من قِبَل السلطات الهولندية، بجواز سفر وتأشيرة رسميين، منتحلًا هوية شخص آخر وأقام في إحدى الفلل السكنية في دبي دون أن يرتكب جرائم خلال فترة إقامته.

وقال القائد العام لشرطة دبي، اللواء خليفة المري: إن تاغي يعتبر من أخطر المجرمين في هولندا وقد وُجهت إليه تهم تتنوع بين القتل والاتجار في المخدرات؛ مشيرًا إلى أن الأخير مطلوب في أوروبا وإفريقيا، ونجح في الهروب من أجهزة الأمن عبر انتحال هوية أشخاص آخرين والتخفي عن أعين رجال الأمن.

شرطة دبي رئيس ملائكة الموت الشرطة الهولندية الإنتربول

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اعتقال أحد أخطر العناصر الإجرامية عالميًّا.. رئيس "ملائكة الموت" سقط في دبي
سبق

ألقت شرطة دبي، القبض على من وصفته بـ"أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة عالميًّا"، وهو رئيس منظمة تُدعى "ملائكة الموت"، بالتعاون مع الشرطة الهولندية والإنتربول، بعد أن دخل الإمارات وأقام فيها بجواز سفر وتأشيرة رسميين وبهوية غير هويته.

وأعلنت القيادة العامة لشرطة دبي القبضَ على رئيس المنظمة التي ارتكبت جرائم تتعلق بالقتل وتجارة المخدرات، ويدعى رضوان تاغي، يبلغ من العمر 41 عامًا ويحمل الجنسية الهولندية.

ووفق شبكة سي إن إن الأمريكية، أشارت شرطة دبي، إلى أن تاغي يُعد من أخطر العناصر المطلوبة عالميًّا، وقد رصدت الحكومة الهولندية مبلغ 100 ألف يورو كمكافأة لمن يُدلي بمعلومات تُفضي إلى القبض عليه، وقد صدرت بحقه مذكرات قبض دولية عام 2018.

وذكرت القيادة العامة لشرطة دبي أن المطلوب دخل إلى الإمارات قبل أن يعمم على اسمه من قِبَل السلطات الهولندية، بجواز سفر وتأشيرة رسميين، منتحلًا هوية شخص آخر وأقام في إحدى الفلل السكنية في دبي دون أن يرتكب جرائم خلال فترة إقامته.

وقال القائد العام لشرطة دبي، اللواء خليفة المري: إن تاغي يعتبر من أخطر المجرمين في هولندا وقد وُجهت إليه تهم تتنوع بين القتل والاتجار في المخدرات؛ مشيرًا إلى أن الأخير مطلوب في أوروبا وإفريقيا، ونجح في الهروب من أجهزة الأمن عبر انتحال هوية أشخاص آخرين والتخفي عن أعين رجال الأمن.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
08:54 AM

اعتقال أحد أخطر العناصر الإجرامية عالميًّا.. رئيس "ملائكة الموت" سقط في دبي

بالتعاون مع الشرطة الهولندية والإنتربول.. "تاغي" متورط بقتل وتجارة مخدرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ألقت شرطة دبي، القبض على من وصفته بـ"أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة عالميًّا"، وهو رئيس منظمة تُدعى "ملائكة الموت"، بالتعاون مع الشرطة الهولندية والإنتربول، بعد أن دخل الإمارات وأقام فيها بجواز سفر وتأشيرة رسميين وبهوية غير هويته.

وأعلنت القيادة العامة لشرطة دبي القبضَ على رئيس المنظمة التي ارتكبت جرائم تتعلق بالقتل وتجارة المخدرات، ويدعى رضوان تاغي، يبلغ من العمر 41 عامًا ويحمل الجنسية الهولندية.

ووفق شبكة سي إن إن الأمريكية، أشارت شرطة دبي، إلى أن تاغي يُعد من أخطر العناصر المطلوبة عالميًّا، وقد رصدت الحكومة الهولندية مبلغ 100 ألف يورو كمكافأة لمن يُدلي بمعلومات تُفضي إلى القبض عليه، وقد صدرت بحقه مذكرات قبض دولية عام 2018.

وذكرت القيادة العامة لشرطة دبي أن المطلوب دخل إلى الإمارات قبل أن يعمم على اسمه من قِبَل السلطات الهولندية، بجواز سفر وتأشيرة رسميين، منتحلًا هوية شخص آخر وأقام في إحدى الفلل السكنية في دبي دون أن يرتكب جرائم خلال فترة إقامته.

وقال القائد العام لشرطة دبي، اللواء خليفة المري: إن تاغي يعتبر من أخطر المجرمين في هولندا وقد وُجهت إليه تهم تتنوع بين القتل والاتجار في المخدرات؛ مشيرًا إلى أن الأخير مطلوب في أوروبا وإفريقيا، ونجح في الهروب من أجهزة الأمن عبر انتحال هوية أشخاص آخرين والتخفي عن أعين رجال الأمن.

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