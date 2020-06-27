النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. فتح المساجد في مصر لأول مرة بعد أكثر من 3 أشهر بسبب "كورونا"

الحكومة قرّرت الأسبوع الماضي إعادة فتح دور العبادة للصلوات عدا "الجمعة"

أدى المصلون في مصر، اليوم السبت، أول صلاة فجر بالمساجد بعد أكثر من 3 أشهر على إغلاق دور العبادة بسبب جائحة كورونا.

وقرّرت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي إعادة فتح دور العبادة لأداء جميع الصلوات، فيما عدا صلاة الجمعة في المساجد، وقداس الأحد في الكنائس.

واستمرت المساجد والكنائس على مدار الأيام الماضية في أعمال التعقيم والتطهير ورسم علامات التباعد الجسدي، من بين إجراءات أخرى فرضتها الحكومة لوقاية المصلين.

وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في مصر 62755 شخصًا، شفي منهم 16 737 حالة، وتوفي 2620 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
شاهد.. فتح المساجد في مصر لأول مرة بعد أكثر من 3 أشهر بسبب "كورونا"
سبق

أدى المصلون في مصر، اليوم السبت، أول صلاة فجر بالمساجد بعد أكثر من 3 أشهر على إغلاق دور العبادة بسبب جائحة كورونا.

وقرّرت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي إعادة فتح دور العبادة لأداء جميع الصلوات، فيما عدا صلاة الجمعة في المساجد، وقداس الأحد في الكنائس.

واستمرت المساجد والكنائس على مدار الأيام الماضية في أعمال التعقيم والتطهير ورسم علامات التباعد الجسدي، من بين إجراءات أخرى فرضتها الحكومة لوقاية المصلين.

وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في مصر 62755 شخصًا، شفي منهم 16 737 حالة، وتوفي 2620 شخصًا.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
10:32 AM

شاهد.. فتح المساجد في مصر لأول مرة بعد أكثر من 3 أشهر بسبب "كورونا"

الحكومة قرّرت الأسبوع الماضي إعادة فتح دور العبادة للصلوات عدا "الجمعة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,463

أدى المصلون في مصر، اليوم السبت، أول صلاة فجر بالمساجد بعد أكثر من 3 أشهر على إغلاق دور العبادة بسبب جائحة كورونا.

وقرّرت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي إعادة فتح دور العبادة لأداء جميع الصلوات، فيما عدا صلاة الجمعة في المساجد، وقداس الأحد في الكنائس.

واستمرت المساجد والكنائس على مدار الأيام الماضية في أعمال التعقيم والتطهير ورسم علامات التباعد الجسدي، من بين إجراءات أخرى فرضتها الحكومة لوقاية المصلين.

وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في مصر 62755 شخصًا، شفي منهم 16 737 حالة، وتوفي 2620 شخصًا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,425
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,413
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,251
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,582

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة