النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عسير.. 693 إصابة جديدة بكورونا في 20 مدينة

234 حالة بأبها.. و209 بخميس مشيط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ 693 موزعة على 20 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت أبها 234 حالة، وخميس مشيط 209 حالات، ومحايل عسير 80 حالة، والنماص 33 حالة، الحرجة 23 حالة، وبيشة 19 حالة، والمضة 14 حالة، وادي بن هشبل 12 حالة ، المجاردة 10 حالات، أحد رفيدة 10 حالات، البشائر 9 حالات، سبت العلاية 8 حالات، رجال ألمع 7 حالات، وتبالة 7 حالات، سراة عبيدة 5 وتثليث 5 حالات، بللسمر 4 حالات، القحمة حالتان، ظهران الجنوب حالتان، وتنومة حالة واحدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
عسير.. 693 إصابة جديدة بكورونا في 20 مدينة
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ 693 موزعة على 20 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت أبها 234 حالة، وخميس مشيط 209 حالات، ومحايل عسير 80 حالة، والنماص 33 حالة، الحرجة 23 حالة، وبيشة 19 حالة، والمضة 14 حالة، وادي بن هشبل 12 حالة ، المجاردة 10 حالات، أحد رفيدة 10 حالات، البشائر 9 حالات، سبت العلاية 8 حالات، رجال ألمع 7 حالات، وتبالة 7 حالات، سراة عبيدة 5 وتثليث 5 حالات، بللسمر 4 حالات، القحمة حالتان، ظهران الجنوب حالتان، وتنومة حالة واحدة.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
04:25 PM

عسير.. 693 إصابة جديدة بكورونا في 20 مدينة

234 حالة بأبها.. و209 بخميس مشيط

A A A
سويد الحارثي - عسير
3
7,512

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 693 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بمنطقة عسير.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن حالات الإصابة الـ 693 موزعة على 20 مدينة تتبع منطقة عسير.

وسجلت أبها 234 حالة، وخميس مشيط 209 حالات، ومحايل عسير 80 حالة، والنماص 33 حالة، الحرجة 23 حالة، وبيشة 19 حالة، والمضة 14 حالة، وادي بن هشبل 12 حالة ، المجاردة 10 حالات، أحد رفيدة 10 حالات، البشائر 9 حالات، سبت العلاية 8 حالات، رجال ألمع 7 حالات، وتبالة 7 حالات، سراة عبيدة 5 وتثليث 5 حالات، بللسمر 4 حالات، القحمة حالتان، ظهران الجنوب حالتان، وتنومة حالة واحدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,435
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,425
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,261
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,594

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

مَن يوصل صوت البراعم إلى وزارة التعليم؟!

محمد عمير الغامدي
الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

الممثل البارع أردوغان وأقنعة لكل مشهد

ماجد البريكان
حكمة سعودية تبهر العالم

حكمة سعودية تبهر العالم

علي آل شرمة
"صرخة" سكيورتي

"صرخة" سكيورتي

أحمد عجب
تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

تزوج بهذا الوقت.. محظوظ وسوف تتبارك!

سارة الجهني
منشــد على الصامت..!!

منشــد على الصامت..!!

محمد الصيـعري
أعطال شبكة المياه في الطائف!

أعطال شبكة المياه في الطائف!

صالح مطر الغامدي
شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

شرف عظيم أن تكون (مطوعًا) سابقًا

حسن آل عمير
العنصرية والثقافة

العنصرية والثقافة

غسان محمد عسيلان
طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

طلابنا بين التحصيلي والجامعات..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة