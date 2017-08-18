"المطيري" للمرتبة الثالثة عشرة بإمارة الباحة

صدر قرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بترقية وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد للحقوق نوار بن رشدان المطيري، إلى المرتبة الثالثة عشرة بإمارة منطقة الباحة؛ بناءً على ما رفعه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

وأعرب "المطيري" عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة ولوكيل إمارة المنطقة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق؛ على هذه الثقة التي ستكون دافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن؛ داعيًا الله أن يوفقه أن يكون عند حسن وثقة ولاة الأمر حفظهم الله.

و"المطيري" من الكفاءات القيادية الإدارية المتميزة والمؤهلة والمتخصصة، وتقلد عدة مراكز قيادية بإمارة منطقة الباحة.

"سبق" تتقدم بالتهنئة للمطيري على الترقية، وتدعو له بالتوفيق في حياته العملية.