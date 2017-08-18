النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المطيري" للمرتبة الثالثة عشرة بإمارة الباحة

صدر قرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بترقية وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد للحقوق نوار بن رشدان المطيري، إلى المرتبة الثالثة عشرة بإمارة منطقة الباحة؛ بناءً على ما رفعه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

وأعرب "المطيري" عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة ولوكيل إمارة المنطقة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق؛ على هذه الثقة التي ستكون دافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن؛ داعيًا الله أن يوفقه أن يكون عند حسن وثقة ولاة الأمر حفظهم الله.

و"المطيري" من الكفاءات القيادية الإدارية المتميزة والمؤهلة والمتخصصة، وتقلد عدة مراكز قيادية بإمارة منطقة الباحة.

"سبق" تتقدم بالتهنئة للمطيري على الترقية، وتدعو له بالتوفيق في حياته العملية.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"المطيري" للمرتبة الثالثة عشرة بإمارة الباحة
سبق

صدر قرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بترقية وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد للحقوق نوار بن رشدان المطيري، إلى المرتبة الثالثة عشرة بإمارة منطقة الباحة؛ بناءً على ما رفعه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

وأعرب "المطيري" عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة ولوكيل إمارة المنطقة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق؛ على هذه الثقة التي ستكون دافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن؛ داعيًا الله أن يوفقه أن يكون عند حسن وثقة ولاة الأمر حفظهم الله.

و"المطيري" من الكفاءات القيادية الإدارية المتميزة والمؤهلة والمتخصصة، وتقلد عدة مراكز قيادية بإمارة منطقة الباحة.

"سبق" تتقدم بالتهنئة للمطيري على الترقية، وتدعو له بالتوفيق في حياته العملية.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
10:23 AM

"المطيري" للمرتبة الثالثة عشرة بإمارة الباحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
0
40

صدر قرار وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، بترقية وكيل إمارة منطقة الباحة المساعد للحقوق نوار بن رشدان المطيري، إلى المرتبة الثالثة عشرة بإمارة منطقة الباحة؛ بناءً على ما رفعه أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

وأعرب "المطيري" عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة ولوكيل إمارة المنطقة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق؛ على هذه الثقة التي ستكون دافعًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن؛ داعيًا الله أن يوفقه أن يكون عند حسن وثقة ولاة الأمر حفظهم الله.

و"المطيري" من الكفاءات القيادية الإدارية المتميزة والمؤهلة والمتخصصة، وتقلد عدة مراكز قيادية بإمارة منطقة الباحة.

"سبق" تتقدم بالتهنئة للمطيري على الترقية، وتدعو له بالتوفيق في حياته العملية.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,951
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,863
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,819
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,965

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رسالة إلى وزير التعليم

رسالة إلى وزير التعليم

صالح المسلّم
الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

الطب الشعبي.. هل نطلق سراحه؟

عبدالرحمن المرشد
القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة