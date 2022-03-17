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إيران تنسى معالجة شعبها من "كورونا" وتلاحق "أمطار الباذنجان"

تزامناً مع الانتقادات القوية الموجهة لجهودها في التصدّي للفيروس

على الرغم من الانتقادات القوية الموجّهة لجهودها في التصدّي لوباء فيروس كورونا، إلا أن السلطات الإيرانية انشغلت بتتبع واعتقال القائمين على مقطع مصوّر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً، وأظهر حبات من الباذنجان تنهمر من السماء.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أمس الإثنين، أن الشرطة اعتقلت خمسة أشخاص بسبب ما يُعرف بـ"مزحة الباذنجان" الذي يتساقط من السماء في العاصمة طهران.

ونقلت "إرنا" عن علي زولغادر؛ المسؤول بالشرطة، قوله: "الفيديو الذي يظهر فيه باذنجان يتساقط في العاصمة نُشر الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرّفت الشرطة على الفور على القائمين على الفيديو، وألقت القبض عليهم".

ووفق "سكاي نيوز" أضاف زولغادر: "القائمون على الفيديو اعترفوا بأنهم كانوا بصدد إجراء بحث بشأن المؤثرات البصرية الخاصة، لكن أحد مقاطع الفيديو نُشر بالخطأ على وسائل التواصل الاجتماعي".

وبحسب المسؤول، فإن منتجي الفيديو "أكّدوا عدم انتمائهم إلى مجموعة أو حركة سرية"، ولم تحدد "إرنا" الجريمة التي اتُهم الرجال المعتقلون بارتكابها.

وفي أحد المقاطع، ظهر رجل وهو يحاول أن يلتقط صورة في خلفيتها برج الميلاد المشهور، بينما تنهمر حبات من الباذنجان من السماء.

وأشارت "إرنا" إلى أن منتج الفيديو، أمين تقيبور؛ إيراني يعيش في كندا ويعمل في هوليوود متخصصاً في الخدع السينمائية، وإنه كان في زيارة لإيران لحضور مراسم دفن والده، فيما ألغيت رحلة عودته بسبب تفشي فيروس كورونا.

وطبقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن إيران ثالث أكبر دولة بها إصابات بـ "كورونا"، بعد الصين وإيطاليا، حيث سجّلت نحو 13 ألف حالة مؤكّدة.

إيران فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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إيران تنسى معالجة شعبها من "كورونا" وتلاحق "أمطار الباذنجان"
سبق

على الرغم من الانتقادات القوية الموجّهة لجهودها في التصدّي لوباء فيروس كورونا، إلا أن السلطات الإيرانية انشغلت بتتبع واعتقال القائمين على مقطع مصوّر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً، وأظهر حبات من الباذنجان تنهمر من السماء.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أمس الإثنين، أن الشرطة اعتقلت خمسة أشخاص بسبب ما يُعرف بـ"مزحة الباذنجان" الذي يتساقط من السماء في العاصمة طهران.

ونقلت "إرنا" عن علي زولغادر؛ المسؤول بالشرطة، قوله: "الفيديو الذي يظهر فيه باذنجان يتساقط في العاصمة نُشر الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرّفت الشرطة على الفور على القائمين على الفيديو، وألقت القبض عليهم".

ووفق "سكاي نيوز" أضاف زولغادر: "القائمون على الفيديو اعترفوا بأنهم كانوا بصدد إجراء بحث بشأن المؤثرات البصرية الخاصة، لكن أحد مقاطع الفيديو نُشر بالخطأ على وسائل التواصل الاجتماعي".

وبحسب المسؤول، فإن منتجي الفيديو "أكّدوا عدم انتمائهم إلى مجموعة أو حركة سرية"، ولم تحدد "إرنا" الجريمة التي اتُهم الرجال المعتقلون بارتكابها.

وفي أحد المقاطع، ظهر رجل وهو يحاول أن يلتقط صورة في خلفيتها برج الميلاد المشهور، بينما تنهمر حبات من الباذنجان من السماء.

وأشارت "إرنا" إلى أن منتج الفيديو، أمين تقيبور؛ إيراني يعيش في كندا ويعمل في هوليوود متخصصاً في الخدع السينمائية، وإنه كان في زيارة لإيران لحضور مراسم دفن والده، فيما ألغيت رحلة عودته بسبب تفشي فيروس كورونا.

وطبقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن إيران ثالث أكبر دولة بها إصابات بـ "كورونا"، بعد الصين وإيطاليا، حيث سجّلت نحو 13 ألف حالة مؤكّدة.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
09:32 AM

إيران تنسى معالجة شعبها من "كورونا" وتلاحق "أمطار الباذنجان"

تزامناً مع الانتقادات القوية الموجهة لجهودها في التصدّي للفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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على الرغم من الانتقادات القوية الموجّهة لجهودها في التصدّي لوباء فيروس كورونا، إلا أن السلطات الإيرانية انشغلت بتتبع واعتقال القائمين على مقطع مصوّر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً، وأظهر حبات من الباذنجان تنهمر من السماء.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أمس الإثنين، أن الشرطة اعتقلت خمسة أشخاص بسبب ما يُعرف بـ"مزحة الباذنجان" الذي يتساقط من السماء في العاصمة طهران.

ونقلت "إرنا" عن علي زولغادر؛ المسؤول بالشرطة، قوله: "الفيديو الذي يظهر فيه باذنجان يتساقط في العاصمة نُشر الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرّفت الشرطة على الفور على القائمين على الفيديو، وألقت القبض عليهم".

ووفق "سكاي نيوز" أضاف زولغادر: "القائمون على الفيديو اعترفوا بأنهم كانوا بصدد إجراء بحث بشأن المؤثرات البصرية الخاصة، لكن أحد مقاطع الفيديو نُشر بالخطأ على وسائل التواصل الاجتماعي".

وبحسب المسؤول، فإن منتجي الفيديو "أكّدوا عدم انتمائهم إلى مجموعة أو حركة سرية"، ولم تحدد "إرنا" الجريمة التي اتُهم الرجال المعتقلون بارتكابها.

وفي أحد المقاطع، ظهر رجل وهو يحاول أن يلتقط صورة في خلفيتها برج الميلاد المشهور، بينما تنهمر حبات من الباذنجان من السماء.

وأشارت "إرنا" إلى أن منتج الفيديو، أمين تقيبور؛ إيراني يعيش في كندا ويعمل في هوليوود متخصصاً في الخدع السينمائية، وإنه كان في زيارة لإيران لحضور مراسم دفن والده، فيما ألغيت رحلة عودته بسبب تفشي فيروس كورونا.

وطبقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن إيران ثالث أكبر دولة بها إصابات بـ "كورونا"، بعد الصين وإيطاليا، حيث سجّلت نحو 13 ألف حالة مؤكّدة.

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