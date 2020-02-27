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بيشة.. جراحة ناجحة لتثبيت الفقرات العنقية لمصاب في حادث مروري

أجراها فريق مختص في مستشفى الملك عبدالله  ولا يزال المصاب في العناية المركزة

أجرى فريق طبي في مستشفى الملك عبدالله ببيشة جراحة ناجحة لمصاب في حادث مروري، حيث تبين بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة وجود كسر متهشم في الفقرة العنقية الأولى، وكذلك وجود انزياح وتحرك بين التقاء الفقرة العنقية الأولى وقاع الجمجمة.

وقرر الفريق المعالج إجراء عملية جراحية مستعجلة، وهي عمل إرجاع للإزاحة وعمل تثبيت بين الفقرات العنقية وقاع الجمجمة وتكللت العملية بالنجاح، ولا يزال المصاب في العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

فريق طبي مستشفى الملك عبدالله ببيشة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بيشة.. جراحة ناجحة لتثبيت الفقرات العنقية لمصاب في حادث مروري
سبق

أجرى فريق طبي في مستشفى الملك عبدالله ببيشة جراحة ناجحة لمصاب في حادث مروري، حيث تبين بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة وجود كسر متهشم في الفقرة العنقية الأولى، وكذلك وجود انزياح وتحرك بين التقاء الفقرة العنقية الأولى وقاع الجمجمة.

وقرر الفريق المعالج إجراء عملية جراحية مستعجلة، وهي عمل إرجاع للإزاحة وعمل تثبيت بين الفقرات العنقية وقاع الجمجمة وتكللت العملية بالنجاح، ولا يزال المصاب في العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441
11:36 AM

بيشة.. جراحة ناجحة لتثبيت الفقرات العنقية لمصاب في حادث مروري

أجراها فريق مختص في مستشفى الملك عبدالله  ولا يزال المصاب في العناية المركزة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيشة
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أجرى فريق طبي في مستشفى الملك عبدالله ببيشة جراحة ناجحة لمصاب في حادث مروري، حيث تبين بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة وجود كسر متهشم في الفقرة العنقية الأولى، وكذلك وجود انزياح وتحرك بين التقاء الفقرة العنقية الأولى وقاع الجمجمة.

وقرر الفريق المعالج إجراء عملية جراحية مستعجلة، وهي عمل إرجاع للإزاحة وعمل تثبيت بين الفقرات العنقية وقاع الجمجمة وتكللت العملية بالنجاح، ولا يزال المصاب في العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

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