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بعد أن وقف مختصون من "أمانة مكة" على "مدينة السيارات بالعكيشية".. مستثمرون يستبشرون

عام مضى على الوعود غير المنفّذة

وقف مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله الزايدي، ومدير الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية متعب العتيبي؛ اليوم، على مجمع الورش ومعارض السيارات بالعكيشية جنوبي مكة المكرمة للتأكد من جاهزيتها.

جاء ذلك بتوجيهات من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص للوقوف على مدينة السيارات الجديدة.

وكانت "سبق" نشرت خبراً قبل شهر تقريباً بعنوان "ورش كعكية مكة.. وُعود النقل لمدينة السيارات بالعكيشية لم تُنفذ منذ قرابة العام"، جاء فيه أن لوحة إعلان نقل ورش وجميع أنشطة السيارات بالكعكية، والتي وضعتها أمانة العاصمة المقدسة مطلع جمادى الأولى من العام الماضي، لاتزال تُصارع الزمن في ذات الموقع القديم، دون أن يتم نقل تلك الأنشطة إلى مشروع مدينة السيارات الجديدة، جنوب مكة المكرمة امتداد طريق إبراهيم الخليل بالعكيشية، كما هو مقرر لها بحسب الإعلان؛ وسط مطالبات المستثمرين بسرعة الانتقال، بعد أن تَكَبّدوا خسائر مالية بسبب الإيجارات في الموقع الجديد الذي لم يتم تشغيله حتى الوقت الحالي.

وتضمّن الإعلان حينها، نقلَ الورش بمنطقة الكعكية إلى مدينة السيارات جنوب مكة المكرمة امتداد طريق إبراهيم الخليل "العكيشية"، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان 4/ 5/ 1440، قبل أن تصرّح الأمانة بعد انقضاء المهلة الأولى، بتمديد مهلة جديدة في 30 ذي الحجة من العام الماضي؛ وهو الموعد الآخر الذي لم يتم العمل به.

وتَبِع ذلك بعد انقضاء المهلتين، تصريحُ المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، لـ"سبق" بعد شكاوى المستثمرين قبل أشهر عدة، بأن "ورش الكعكية سيتم نقلها قريباً إلى مدينة السيارات جنوب مكة المكرمة أو إلى مجمع حراء حسب رغبة ملاك الورش".

من جانبهم، استبشر عدد من المستثمرين بعد وقوف أمانة العاصمة المقدسة، اليوم على الموقع الجديد، بالإسراع في وتيرة نقل الورش وجميع أنشطة السيارات الواقعة بالكعكية إلى مدينة السيارات جنوب مكة المكرمة، امتداد طريق إبراهيم الخليل بالعكيشية؛ في ظل تكبدهم خسائر مالية نظير استئجارهم عدداً من المواقع في الموقع الجديد؛ بينما لا تزال ورش الكعكية تراوح مكانها ولم يتم نقلها.


وطالبوا المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة، بضرورة نقل أنشطة السيارات الواقعة بالكعكية من ورش ونحوها إلى مدينة السيارات الجديدة جنوب مكة؛ لافتين إلى أن تأخر نقلها تَسَبّب لهم في خسائر فادحة نظير الإيجارات الشهرية التي يتم دفعها في ظل أن الموقع خال تماماً من أي نشاط.

مدينة السيارات بالعكيشية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد أن وقف مختصون من "أمانة مكة" على "مدينة السيارات بالعكيشية".. مستثمرون يستبشرون
سبق

وقف مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله الزايدي، ومدير الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية متعب العتيبي؛ اليوم، على مجمع الورش ومعارض السيارات بالعكيشية جنوبي مكة المكرمة للتأكد من جاهزيتها.

جاء ذلك بتوجيهات من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص للوقوف على مدينة السيارات الجديدة.

وكانت "سبق" نشرت خبراً قبل شهر تقريباً بعنوان "ورش كعكية مكة.. وُعود النقل لمدينة السيارات بالعكيشية لم تُنفذ منذ قرابة العام"، جاء فيه أن لوحة إعلان نقل ورش وجميع أنشطة السيارات بالكعكية، والتي وضعتها أمانة العاصمة المقدسة مطلع جمادى الأولى من العام الماضي، لاتزال تُصارع الزمن في ذات الموقع القديم، دون أن يتم نقل تلك الأنشطة إلى مشروع مدينة السيارات الجديدة، جنوب مكة المكرمة امتداد طريق إبراهيم الخليل بالعكيشية، كما هو مقرر لها بحسب الإعلان؛ وسط مطالبات المستثمرين بسرعة الانتقال، بعد أن تَكَبّدوا خسائر مالية بسبب الإيجارات في الموقع الجديد الذي لم يتم تشغيله حتى الوقت الحالي.

وتضمّن الإعلان حينها، نقلَ الورش بمنطقة الكعكية إلى مدينة السيارات جنوب مكة المكرمة امتداد طريق إبراهيم الخليل "العكيشية"، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان 4/ 5/ 1440، قبل أن تصرّح الأمانة بعد انقضاء المهلة الأولى، بتمديد مهلة جديدة في 30 ذي الحجة من العام الماضي؛ وهو الموعد الآخر الذي لم يتم العمل به.

وتَبِع ذلك بعد انقضاء المهلتين، تصريحُ المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، لـ"سبق" بعد شكاوى المستثمرين قبل أشهر عدة، بأن "ورش الكعكية سيتم نقلها قريباً إلى مدينة السيارات جنوب مكة المكرمة أو إلى مجمع حراء حسب رغبة ملاك الورش".

من جانبهم، استبشر عدد من المستثمرين بعد وقوف أمانة العاصمة المقدسة، اليوم على الموقع الجديد، بالإسراع في وتيرة نقل الورش وجميع أنشطة السيارات الواقعة بالكعكية إلى مدينة السيارات جنوب مكة المكرمة، امتداد طريق إبراهيم الخليل بالعكيشية؛ في ظل تكبدهم خسائر مالية نظير استئجارهم عدداً من المواقع في الموقع الجديد؛ بينما لا تزال ورش الكعكية تراوح مكانها ولم يتم نقلها.


وطالبوا المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة، بضرورة نقل أنشطة السيارات الواقعة بالكعكية من ورش ونحوها إلى مدينة السيارات الجديدة جنوب مكة؛ لافتين إلى أن تأخر نقلها تَسَبّب لهم في خسائر فادحة نظير الإيجارات الشهرية التي يتم دفعها في ظل أن الموقع خال تماماً من أي نشاط.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
08:10 PM

بعد أن وقف مختصون من "أمانة مكة" على "مدينة السيارات بالعكيشية".. مستثمرون يستبشرون

عام مضى على الوعود غير المنفّذة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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وقف مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله الزايدي، ومدير الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات البلدية متعب العتيبي؛ اليوم، على مجمع الورش ومعارض السيارات بالعكيشية جنوبي مكة المكرمة للتأكد من جاهزيتها.

جاء ذلك بتوجيهات من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص للوقوف على مدينة السيارات الجديدة.

وكانت "سبق" نشرت خبراً قبل شهر تقريباً بعنوان "ورش كعكية مكة.. وُعود النقل لمدينة السيارات بالعكيشية لم تُنفذ منذ قرابة العام"، جاء فيه أن لوحة إعلان نقل ورش وجميع أنشطة السيارات بالكعكية، والتي وضعتها أمانة العاصمة المقدسة مطلع جمادى الأولى من العام الماضي، لاتزال تُصارع الزمن في ذات الموقع القديم، دون أن يتم نقل تلك الأنشطة إلى مشروع مدينة السيارات الجديدة، جنوب مكة المكرمة امتداد طريق إبراهيم الخليل بالعكيشية، كما هو مقرر لها بحسب الإعلان؛ وسط مطالبات المستثمرين بسرعة الانتقال، بعد أن تَكَبّدوا خسائر مالية بسبب الإيجارات في الموقع الجديد الذي لم يتم تشغيله حتى الوقت الحالي.

وتضمّن الإعلان حينها، نقلَ الورش بمنطقة الكعكية إلى مدينة السيارات جنوب مكة المكرمة امتداد طريق إبراهيم الخليل "العكيشية"، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان 4/ 5/ 1440، قبل أن تصرّح الأمانة بعد انقضاء المهلة الأولى، بتمديد مهلة جديدة في 30 ذي الحجة من العام الماضي؛ وهو الموعد الآخر الذي لم يتم العمل به.

وتَبِع ذلك بعد انقضاء المهلتين، تصريحُ المتحدث الرسمي باسم أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، لـ"سبق" بعد شكاوى المستثمرين قبل أشهر عدة، بأن "ورش الكعكية سيتم نقلها قريباً إلى مدينة السيارات جنوب مكة المكرمة أو إلى مجمع حراء حسب رغبة ملاك الورش".

من جانبهم، استبشر عدد من المستثمرين بعد وقوف أمانة العاصمة المقدسة، اليوم على الموقع الجديد، بالإسراع في وتيرة نقل الورش وجميع أنشطة السيارات الواقعة بالكعكية إلى مدينة السيارات جنوب مكة المكرمة، امتداد طريق إبراهيم الخليل بالعكيشية؛ في ظل تكبدهم خسائر مالية نظير استئجارهم عدداً من المواقع في الموقع الجديد؛ بينما لا تزال ورش الكعكية تراوح مكانها ولم يتم نقلها.


وطالبوا المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة، بضرورة نقل أنشطة السيارات الواقعة بالكعكية من ورش ونحوها إلى مدينة السيارات الجديدة جنوب مكة؛ لافتين إلى أن تأخر نقلها تَسَبّب لهم في خسائر فادحة نظير الإيجارات الشهرية التي يتم دفعها في ظل أن الموقع خال تماماً من أي نشاط.

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