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المكسيك تسجل 1121 إصابة جديدة بكورونا و43 حالة بالصين

سجلت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الاثنين، 1121 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و150 أخرى؛ مما يرفع مجمل الإصابات إلى ثلاثة ملايين و784448 والوفيات إلى 286496.

ويقول المسؤولون: إن أرقام الوزارة لا تمثل سوى النزر اليسير من إصابات كورونا ووفياتها؛ نظرًا لقلة الاختبارات.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء: إن البر الرئيسي سجل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الاثنين.

وذكرت اللجنة في بيان أن 29 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا. وسجل البر الرئيسي الصيني ما إجماليه 96840 إصابة بالفيروس؛ في حين لا يزال إجمالي الوفيات ثابتًا عند 4636.

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المكسيك تسجل 1121 إصابة جديدة بكورونا و43 حالة بالصين
سبق

سجلت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الاثنين، 1121 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و150 أخرى؛ مما يرفع مجمل الإصابات إلى ثلاثة ملايين و784448 والوفيات إلى 286496.

ويقول المسؤولون: إن أرقام الوزارة لا تمثل سوى النزر اليسير من إصابات كورونا ووفياتها؛ نظرًا لقلة الاختبارات.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء: إن البر الرئيسي سجل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الاثنين.

وذكرت اللجنة في بيان أن 29 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا. وسجل البر الرئيسي الصيني ما إجماليه 96840 إصابة بالفيروس؛ في حين لا يزال إجمالي الوفيات ثابتًا عند 4636.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
08:31 AM

المكسيك تسجل 1121 إصابة جديدة بكورونا و43 حالة بالصين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الاثنين، 1121 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و150 أخرى؛ مما يرفع مجمل الإصابات إلى ثلاثة ملايين و784448 والوفيات إلى 286496.

ويقول المسؤولون: إن أرقام الوزارة لا تمثل سوى النزر اليسير من إصابات كورونا ووفياتها؛ نظرًا لقلة الاختبارات.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء: إن البر الرئيسي سجل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الاثنين.

وذكرت اللجنة في بيان أن 29 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليًّا. وسجل البر الرئيسي الصيني ما إجماليه 96840 إصابة بالفيروس؛ في حين لا يزال إجمالي الوفيات ثابتًا عند 4636.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,628
201,250 سيارة ..

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