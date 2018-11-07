قشر البيض والعظام.. طرق ذكية للاستفادة من "مخلفات الطعام"

يميل كثيرون إلى التخلص من مخلفات الطعام بدون التفكير في إمكانية الاستفادة منها، على الرغم من أن كثيراً من مخلفات الأطعمة ذات فائدة كبيرة لنا وللبيئة المحيط بنا.

ويستعرض موقع "ستاندرد ميديا" البريطاني، بعض الطرق في إعادة تدوير ما لا نريد من الأطعمة أو بقاياها، بدل أن نلقي بها في سلة المهملات، ومنها:

قشر البيض

يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم؛ لذلك يمكن دفنه في التربة تحت النباتات؛ مما يؤدي إلى زيادة نموها، أو طحنه وإضافته إلى العصائر والشيكولاته.

فتات الخبز

ما لم يصب الخبر القديم أو الفتات منه بأي تعفن؛ فإن تحميصه يعتبر طريقة ذكية لحفظه لأطول مدة ممكنة؛ بل بإمكانك إضافة هذا الفتات المحمص إلى أطباق عدة من بينها السلطة.

كوكتيل طعام

إذا كانت ثلاجتك تعج بأطباق عدة من الطعام المتبقي، ولا تزال صالحة للأكل؛ فعليك تخصيص يوم في الأسبوع لتناولها. فكر في المكونات الغنية لها وليس باعتبارها بقايا.

عظام اللحم

إذا كنت ممن يرمون عظام اللحم قبل طبخه، فأنت تلقي قيمة غذائية كبيرة في سلة المهملات؛ إذ يمكن صنع مرق منزلي لذيذ باستخدام العظم، وتخزينه في الفريزر إلى حين الحاجة.

قشر الليمون

يمكنك تجميدها أو تجفيفها لاستخدامها لاحقاً، لكن كيف؟ جفف قشور البرتقال أو الليمون لمدة لا تقل عن أسبوع، ومن ثم فتتها واخلطها مع الماء والخل، والآن بات بإمكانك استخدامها في تنظيف المنزل.

قشر الموز

هل تعلم أنه بإمكانك استخدام قشور الموز في تلميع الأحذية الجلدية؟ ووفقاً للأبحاث، فإن الموز غني بالبوتاسيوم، وهو عنصر أساسي في معظم مواد تلميع الأحذية الموجودة في السوق.