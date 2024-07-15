ضَبْط مطبخ عشوائي داخل أحد الأحياء السكنية بـ"عتيبية مكة"

"آل زيد": إتلاف أطعمة غير صالحة للاستهلاك وإغلاق الموقع

ضبطت بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مطبخًا عشوائيًّا داخل أحد الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية، وذلك في إطار جهودها لمتابعة المواقع كافة التي يمكن أن تُستغل بطرق غير نظامية من قِبل المخالفين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية بهدف تعزيز الصحة العامة.

وأوضح رئيس البلدية، المهندس بندر بن خضر آل زيد، أن المطبخ العشوائي مخالف للاشتراطات الصحية، ويتم الطبخ في بيئة تفتقر إلى أدنى الاشتراطات الصحية، وهو تابع لأحد المطاعم؛ إذ يتم الذبح داخل المطبخ، ويعد ذلك مخالفًا للأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.



وأشار إلى أنه تم إتلاف 120 كجم أطعمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إغلاق الموقع، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.