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الإمارات: ممنوع سفر المواطنين للسياحة

في زمن كورونا

قالت السلطات الإماراتية يوم الأربعاء، إنه لا يُسمح في الوقت الحالي بالسفر للخارج لأغراض السياحة أو الترفيه.

وقال سيف الظاهري المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: "السفر بغرض الترفيه أو السياحة لن يكون مسموحًا به في الفترة الحالية؛ حيث سيكون محددًا لدواعٍ معينة ولفئات تم تحديدها وبناء على مستوى الخطورة والوضع الصحي في الدول الأخرى"؛ حسب وكالة "رويترز".

وأضاف قائلًا "الفئات والحالات المسموح لها بالسفر هي للدراسة، وتلقي العلاج الطبي، أو مهمة البعثة الدبلوماسية، أو المهمة الرسمية لموظفي القطاع الحكومي والخاص".

وأشار إلى أن هذه "اشتراطات" استرشادية على المستوى الوطني، وستعلن السلطات المحلية إجراءات أخرى.

وقالت الإمارات قبل أسبوعين: إنها ستسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر للخارج بدءًا من 23 يونيو وفق شروط ستحددها.

وقالت إمارة دبي: إنها ستسمح باستقبال الأجانب بدءًا من السابع من يوليو؛ لكن الإمارات الستة الأخرى بالدولة لم تعلن عن إجراءات مماثلة.

وأوقفت دولة الإمارات كافة رحلات نقل الركاب في مارس، وحظرت دخول الأجانب باستثناء الذين يحملون إقامات سارية؛ لكن بعد حصولهم على إذن الحكومة قبل العودة.

وتم تشغيل رحلات محدودة لإعادة مواطنين إلى بلدانهم.

وسجلت الإمارات 49069 إصابة بفيروس كورونا المستجد و316 حالة وفاة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: ممنوع سفر المواطنين للسياحة
سبق

قالت السلطات الإماراتية يوم الأربعاء، إنه لا يُسمح في الوقت الحالي بالسفر للخارج لأغراض السياحة أو الترفيه.

وقال سيف الظاهري المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: "السفر بغرض الترفيه أو السياحة لن يكون مسموحًا به في الفترة الحالية؛ حيث سيكون محددًا لدواعٍ معينة ولفئات تم تحديدها وبناء على مستوى الخطورة والوضع الصحي في الدول الأخرى"؛ حسب وكالة "رويترز".

وأضاف قائلًا "الفئات والحالات المسموح لها بالسفر هي للدراسة، وتلقي العلاج الطبي، أو مهمة البعثة الدبلوماسية، أو المهمة الرسمية لموظفي القطاع الحكومي والخاص".

وأشار إلى أن هذه "اشتراطات" استرشادية على المستوى الوطني، وستعلن السلطات المحلية إجراءات أخرى.

وقالت الإمارات قبل أسبوعين: إنها ستسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر للخارج بدءًا من 23 يونيو وفق شروط ستحددها.

وقالت إمارة دبي: إنها ستسمح باستقبال الأجانب بدءًا من السابع من يوليو؛ لكن الإمارات الستة الأخرى بالدولة لم تعلن عن إجراءات مماثلة.

وأوقفت دولة الإمارات كافة رحلات نقل الركاب في مارس، وحظرت دخول الأجانب باستثناء الذين يحملون إقامات سارية؛ لكن بعد حصولهم على إذن الحكومة قبل العودة.

وتم تشغيل رحلات محدودة لإعادة مواطنين إلى بلدانهم.

وسجلت الإمارات 49069 إصابة بفيروس كورونا المستجد و316 حالة وفاة.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
01:35 PM

الإمارات: ممنوع سفر المواطنين للسياحة

في زمن كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت السلطات الإماراتية يوم الأربعاء، إنه لا يُسمح في الوقت الحالي بالسفر للخارج لأغراض السياحة أو الترفيه.

وقال سيف الظاهري المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث: "السفر بغرض الترفيه أو السياحة لن يكون مسموحًا به في الفترة الحالية؛ حيث سيكون محددًا لدواعٍ معينة ولفئات تم تحديدها وبناء على مستوى الخطورة والوضع الصحي في الدول الأخرى"؛ حسب وكالة "رويترز".

وأضاف قائلًا "الفئات والحالات المسموح لها بالسفر هي للدراسة، وتلقي العلاج الطبي، أو مهمة البعثة الدبلوماسية، أو المهمة الرسمية لموظفي القطاع الحكومي والخاص".

وأشار إلى أن هذه "اشتراطات" استرشادية على المستوى الوطني، وستعلن السلطات المحلية إجراءات أخرى.

وقالت الإمارات قبل أسبوعين: إنها ستسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر للخارج بدءًا من 23 يونيو وفق شروط ستحددها.

وقالت إمارة دبي: إنها ستسمح باستقبال الأجانب بدءًا من السابع من يوليو؛ لكن الإمارات الستة الأخرى بالدولة لم تعلن عن إجراءات مماثلة.

وأوقفت دولة الإمارات كافة رحلات نقل الركاب في مارس، وحظرت دخول الأجانب باستثناء الذين يحملون إقامات سارية؛ لكن بعد حصولهم على إذن الحكومة قبل العودة.

وتم تشغيل رحلات محدودة لإعادة مواطنين إلى بلدانهم.

وسجلت الإمارات 49069 إصابة بفيروس كورونا المستجد و316 حالة وفاة.

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