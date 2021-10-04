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"تقويم التعليم" توقّع اتفاقية تنفيذ الاعتماد المؤسسي للمعهد التقني

"الهيئة" تواصل مساعيها لتحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب, ممثلةً بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار" اليوم- اتفاقية تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي للمعهد التقني السعودي لخدمات البترول.

ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي المكلف للمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب الدكتور محمد الخيري، ومن جانب المعهد المدير التنفيذي للمعهد بسام بن أيوب البخاري.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030, وبرنامج تنمية القدرات البشرية ومستهدفاته "أحد برامج رؤية 2030 الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية مؤخرًا", كما تهدف إلى تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي للمعهد التقني السعودي لخدمات البترول، وذلك بناءً على معايير الاعتماد المؤسسي المعتمدة لدى الهيئة.

جدير بالذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تسعى في أعمالها إلى التكامل مع برنامج تنمية القدرات البشرية؛ لتحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل، وضمان المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، ودعم مشاركة أرباب العمل وأصحاب المصلحة في بناء البرامج التدريبية وتطويرها وربطها مع احتياجات السوق.

ويسعى المعهد التقني السعودي لخدمات البترول إلى بناء شراكة مع المنشآت الرئيسة العاملة في قطاع خدمات البترول؛ لتخريج كوادر فنية ذات مهارة عالية؛ لتغطية حاجات الشركات العاملة في مجال خدمات البترول في السوق المحلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تقويم التعليم" توقّع اتفاقية تنفيذ الاعتماد المؤسسي للمعهد التقني
سبق

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب, ممثلةً بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار" اليوم- اتفاقية تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي للمعهد التقني السعودي لخدمات البترول.

ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي المكلف للمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب الدكتور محمد الخيري، ومن جانب المعهد المدير التنفيذي للمعهد بسام بن أيوب البخاري.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030, وبرنامج تنمية القدرات البشرية ومستهدفاته "أحد برامج رؤية 2030 الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية مؤخرًا", كما تهدف إلى تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي للمعهد التقني السعودي لخدمات البترول، وذلك بناءً على معايير الاعتماد المؤسسي المعتمدة لدى الهيئة.

جدير بالذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تسعى في أعمالها إلى التكامل مع برنامج تنمية القدرات البشرية؛ لتحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل، وضمان المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، ودعم مشاركة أرباب العمل وأصحاب المصلحة في بناء البرامج التدريبية وتطويرها وربطها مع احتياجات السوق.

ويسعى المعهد التقني السعودي لخدمات البترول إلى بناء شراكة مع المنشآت الرئيسة العاملة في قطاع خدمات البترول؛ لتخريج كوادر فنية ذات مهارة عالية؛ لتغطية حاجات الشركات العاملة في مجال خدمات البترول في السوق المحلية.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
03:24 PM

"تقويم التعليم" توقّع اتفاقية تنفيذ الاعتماد المؤسسي للمعهد التقني

"الهيئة" تواصل مساعيها لتحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب, ممثلةً بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب "مسار" اليوم- اتفاقية تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي للمعهد التقني السعودي لخدمات البترول.

ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة المدير التنفيذي المكلف للمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب الدكتور محمد الخيري، ومن جانب المعهد المدير التنفيذي للمعهد بسام بن أيوب البخاري.

وتهدف الاتفاقية إلى التعاون والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030, وبرنامج تنمية القدرات البشرية ومستهدفاته "أحد برامج رؤية 2030 الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية مؤخرًا", كما تهدف إلى تنفيذ عمليات الاعتماد المؤسسي للمعهد التقني السعودي لخدمات البترول، وذلك بناءً على معايير الاعتماد المؤسسي المعتمدة لدى الهيئة.

جدير بالذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تسعى في أعمالها إلى التكامل مع برنامج تنمية القدرات البشرية؛ لتحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل، وضمان المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، ودعم مشاركة أرباب العمل وأصحاب المصلحة في بناء البرامج التدريبية وتطويرها وربطها مع احتياجات السوق.

ويسعى المعهد التقني السعودي لخدمات البترول إلى بناء شراكة مع المنشآت الرئيسة العاملة في قطاع خدمات البترول؛ لتخريج كوادر فنية ذات مهارة عالية؛ لتغطية حاجات الشركات العاملة في مجال خدمات البترول في السوق المحلية.

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