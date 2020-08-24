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"التدريب التقني" بالرياض يعلن جاهزيته لاستقبال العام التدريبي

تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.. خاصة فيما يتعلق بالمواد العملية

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عن جاهزيتها التامة لاستقبال العام التدريبي 1442هـ الذي يبدأ بمشيئة الله في 11/ 1/ 1442هـ .

وذكر مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل، أن هذا الاستعداد يأتي متزامنًا مع استمرار الظرف الاستثنائي لهذا العام التدريبي بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خاصة فيما يتعلق بالمواد العملية التي تستوجب حضور المتدربين ميدانيًا.


وأشار إلى تجهيز المعامل والورش في المنشآت التدريبية بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية لضمان التحصيل التدريبي لجميع المتدربين.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التدريب التقني" بالرياض يعلن جاهزيته لاستقبال العام التدريبي
سبق

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عن جاهزيتها التامة لاستقبال العام التدريبي 1442هـ الذي يبدأ بمشيئة الله في 11/ 1/ 1442هـ .

وذكر مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل، أن هذا الاستعداد يأتي متزامنًا مع استمرار الظرف الاستثنائي لهذا العام التدريبي بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خاصة فيما يتعلق بالمواد العملية التي تستوجب حضور المتدربين ميدانيًا.


وأشار إلى تجهيز المعامل والورش في المنشآت التدريبية بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية لضمان التحصيل التدريبي لجميع المتدربين.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
03:19 PM

"التدريب التقني" بالرياض يعلن جاهزيته لاستقبال العام التدريبي

تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.. خاصة فيما يتعلق بالمواد العملية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عن جاهزيتها التامة لاستقبال العام التدريبي 1442هـ الذي يبدأ بمشيئة الله في 11/ 1/ 1442هـ .

وذكر مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل، أن هذا الاستعداد يأتي متزامنًا مع استمرار الظرف الاستثنائي لهذا العام التدريبي بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خاصة فيما يتعلق بالمواد العملية التي تستوجب حضور المتدربين ميدانيًا.


وأشار إلى تجهيز المعامل والورش في المنشآت التدريبية بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية لضمان التحصيل التدريبي لجميع المتدربين.

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