وأشارت التوقعات إلى أن الحالة يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً يفيد باستمرار هطول الأمطار الرعدية على محافظات الطائف والخرمة والمويه ورنية وتربة وميسان.

"الأرصاد": الأمطار الرعدية على أجزاءٍ من محافظات مكة تتواصل وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-10 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً يفيد باستمرار هطول الأمطار الرعدية على محافظات الطائف والخرمة والمويه ورنية وتربة وميسان. وأشارت التوقعات إلى أن الحالة يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 11:41 AM

"الأرصاد": الأمطار الرعدية على أجزاءٍ من محافظات مكة تتواصل مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتدنٍ للرؤية وتمتد للتاسعة مساءً





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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً يفيد باستمرار هطول الأمطار الرعدية على محافظات الطائف والخرمة والمويه ورنية وتربة وميسان.

وأشارت التوقعات إلى أن الحالة يصحبها نشاط للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.