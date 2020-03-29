سنغافورة.. إلغاء جواز سفر مواطن لأنه خالف الحجر الصحي

سجلت حتى الآن 802 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالتَي وفاة

ألغت سلطات سنغافورة جواز سفر أحد السكان المحليين انتهك الحجر الصحي.

وعاد الجاني إيليا فيكتور؛ البالغ من العمر 53 عاماً إلى سنغافورة من إندونيسيا في 19 مارس.. وتلقى إشعاراً إجبارياً بالعزل المنزلي لمدة أسبوعين كجزءٍ من الجهود لمكافحة فيروس كورونا، بحسب صحيفة "ستريتس تايمز".

ومع ذلك، وفي اليوم نفسه، سافر فيكتور مرة أخرى إلى إندونيسيا، على الرغم من أنه يمكن تغريمه عشرة آلاف دولار أو احتجازه لمدة تصل إلى ستة أشهر.. ثم عاد الرجل إلى سنغافورة في 24 مارس، وحصل على تنبيه من خدمة الهجرة، التي أشارت إلى أن فيكتور؛ أبدى "سلوكاً غير مسؤول" لتجاهل الحجر الصحي.

ونتيجة لذلك -بحسب "سبوتنيك عربي"-، ألغت دائرة الهجرة السنغافورية جواز سفر المخالف وأحالت قضيته إلى وزارة الصحة.. وهكذا لن يتمكن فيكتور عبور حدود الدولة، لكنه سيبقى مواطناً.

وأصبح أول مواطن في سنغافورة تم تطبيق هذه الإجراءات عليه.. في وقت سابق، ألغت سلطات الدولة جواز إقامة لرجل يبلغ من العمر 45 عاماً انتهك الحجر الصحي أيضاً.

ووفقًا لأحدث البيانات سجلت سنغافورة 802 حالة إصابة بفيروس كورونا، كما تعافى 198 شخصاً من المرض، وتُوفي اثنان آخران.