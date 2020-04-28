وأكد "عيبان" لقناة الإخبارية أنه لم يصدر أي ترخيص من قبل أمانة المنطقة لهذا المشروع ولم يأخذ رأيهم بهذا الشأن على الإطلاق.

كشف أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن مشروع الصرف الصحي في وسط وادي نجران غير مرخص من أمانة المنطقة.

أمين نجران عن مشروع صرف صحي وسط الوادي: غير مرخص صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-28 كشف أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن مشروع الصرف الصحي في وسط وادي نجران غير مرخص من أمانة المنطقة. وأكد "عيبان" لقناة الإخبارية أنه لم يصدر أي ترخيص من قبل أمانة المنطقة لهذا المشروع ولم يأخذ رأيهم بهذا الشأن على الإطلاق.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 08:30 PM

اخر تعديل 28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 10:42 PM

أمين نجران عن مشروع صرف صحي وسط الوادي: غير مرخص قال: لم يصدر أي ترخيص من قبل أمانة المنطقة ولم يؤخذ رأيها بهذا الشأن





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كشف أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن مشروع الصرف الصحي في وسط وادي نجران غير مرخص من أمانة المنطقة.

وأكد "عيبان" لقناة الإخبارية أنه لم يصدر أي ترخيص من قبل أمانة المنطقة لهذا المشروع ولم يأخذ رأيهم بهذا الشأن على الإطلاق.