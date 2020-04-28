أمين نجران عن مشروع صرف صحي وسط الوادي: غير مرخص

كشف أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن مشروع الصرف الصحي في وسط وادي نجران غير مرخص من أمانة المنطقة.
وأكد "عيبان" لقناة الإخبارية أنه لم يصدر أي ترخيص من قبل أمانة المنطقة لهذا المشروع ولم يأخذ رأيهم بهذا الشأن على الإطلاق.
كشف أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن مشروع الصرف الصحي في وسط وادي نجران غير مرخص من أمانة المنطقة.
وأكد "عيبان" لقناة الإخبارية أنه لم يصدر أي ترخيص من قبل أمانة المنطقة لهذا المشروع ولم يأخذ رأيهم بهذا الشأن على الإطلاق.أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان مشروع الصرف الصحي
كشف أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن مشروع الصرف الصحي في وسط وادي نجران غير مرخص من أمانة المنطقة.
وأكد "عيبان" لقناة الإخبارية أنه لم يصدر أي ترخيص من قبل أمانة المنطقة لهذا المشروع ولم يأخذ رأيهم بهذا الشأن على الإطلاق.
كشف أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن مشروع الصرف الصحي في وسط وادي نجران غير مرخص من أمانة المنطقة.
وأكد "عيبان" لقناة الإخبارية أنه لم يصدر أي ترخيص من قبل أمانة المنطقة لهذا المشروع ولم يأخذ رأيهم بهذا الشأن على الإطلاق.