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أمين نجران عن مشروع صرف صحي وسط الوادي: غير مرخص

قال: لم يصدر أي ترخيص من قبل أمانة المنطقة ولم يؤخذ رأيها بهذا الشأن

كشف أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن مشروع الصرف الصحي في وسط وادي نجران غير مرخص من أمانة المنطقة.

وأكد "عيبان" لقناة الإخبارية أنه لم يصدر أي ترخيص من قبل أمانة المنطقة لهذا المشروع ولم يأخذ رأيهم بهذا الشأن على الإطلاق.

أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان مشروع الصرف الصحي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين نجران عن مشروع صرف صحي وسط الوادي: غير مرخص
سبق

كشف أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن مشروع الصرف الصحي في وسط وادي نجران غير مرخص من أمانة المنطقة.

وأكد "عيبان" لقناة الإخبارية أنه لم يصدر أي ترخيص من قبل أمانة المنطقة لهذا المشروع ولم يأخذ رأيهم بهذا الشأن على الإطلاق.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
08:30 PM
اخر تعديل
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
10:42 PM

أمين نجران عن مشروع صرف صحي وسط الوادي: غير مرخص

قال: لم يصدر أي ترخيص من قبل أمانة المنطقة ولم يؤخذ رأيها بهذا الشأن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
4
3,191

كشف أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان أن مشروع الصرف الصحي في وسط وادي نجران غير مرخص من أمانة المنطقة.

وأكد "عيبان" لقناة الإخبارية أنه لم يصدر أي ترخيص من قبل أمانة المنطقة لهذا المشروع ولم يأخذ رأيهم بهذا الشأن على الإطلاق.

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