أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان أن قرار وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية المتضمن إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة يهدف إلى تحقيق الأمن الصحي العالمي في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ۱۹" . وأوضح بيان صادر عن الأوقاف العمانية اليوم أن قرار المملكة يأتي حفظًا للمقاصد الشرعية ومراعاة سلامة الحجيج من (جائحة كوفيد ۱۹)، ولتحقيق الأمن الصحي العالمي في مواجهة انتشار وارتفاع الإصابات والإجراءات الاحترازية بشأنها. وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان للمسجلين في نظام الحج الإلكتروني للموسم المشار إليه عن عدم ترتب أي التزامات بشأنه، بما في ذلك عدم إمكانية ترتيب سفرهم لأداء مناسك هذا الموسم، وسيتم الإعلان عن آليات تسجيل الموسم القادم, سائلين الله جلت قدرته أن يحفظ الجميع بعنايته، ويكتب السلام والسكينة للعالم أجمع .

وزارة الأوقاف العمانية: قرار المملكة حول موسم حج 1441هـ يهدف إلى تحقيق الأمن الصحي العالمي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-23 أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان أن قرار وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية المتضمن إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة يهدف إلى تحقيق الأمن الصحي العالمي في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ۱۹" .

وأوضح بيان صادر عن الأوقاف العمانية اليوم أن قرار المملكة يأتي حفظًا للمقاصد الشرعية ومراعاة سلامة الحجيج من (جائحة كوفيد ۱۹)، ولتحقيق الأمن الصحي العالمي في مواجهة انتشار وارتفاع الإصابات والإجراءات الاحترازية بشأنها.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان للمسجلين في نظام الحج الإلكتروني للموسم المشار إليه عن عدم ترتب أي التزامات بشأنه، بما في ذلك عدم إمكانية ترتيب سفرهم لأداء مناسك هذا الموسم، وسيتم الإعلان عن آليات تسجيل الموسم القادم, سائلين الله جلت قدرته أن يحفظ الجميع بعنايته، ويكتب السلام والسكينة للعالم أجمع .

23 يونيو 2020 - 2 ذو القعدة 1441 04:41 PM

وزارة الأوقاف العمانية: قرار المملكة حول موسم حج 1441هـ يهدف إلى تحقيق الأمن الصحي العالمي يأتي حفظًا للمقاصد الشرعية ومراعاة سلامة الحجيج من "جائحة كوفيد ۱۹"





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أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان أن قرار وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية المتضمن إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة يهدف إلى تحقيق الأمن الصحي العالمي في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ۱۹" .

وأوضح بيان صادر عن الأوقاف العمانية اليوم أن قرار المملكة يأتي حفظًا للمقاصد الشرعية ومراعاة سلامة الحجيج من (جائحة كوفيد ۱۹)، ولتحقيق الأمن الصحي العالمي في مواجهة انتشار وارتفاع الإصابات والإجراءات الاحترازية بشأنها.

وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بسلطنة عمان للمسجلين في نظام الحج الإلكتروني للموسم المشار إليه عن عدم ترتب أي التزامات بشأنه، بما في ذلك عدم إمكانية ترتيب سفرهم لأداء مناسك هذا الموسم، وسيتم الإعلان عن آليات تسجيل الموسم القادم, سائلين الله جلت قدرته أن يحفظ الجميع بعنايته، ويكتب السلام والسكينة للعالم أجمع .