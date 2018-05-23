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"السعودية للكهرباء" تطلق الفاتورة بشكلها الجديد

تعزز الشفافية وموثوقية نظام الفوترة

أعلنت، اليوم، الشركة السعودية للكهرباء عن إطلاق فاتورة الخدمة الكهربائية بشكلها الجديد، الذي حرصت فيه الشركة على أن يكون سهلاً وواضحاً يمكّن المشترك من التعرف على كل البيانات المتعلقة بالفاتورة الخاصة به بموثوقية عالية، وشفافية كبيرة توضح كل المتعلقات الفنية والمالية الخاصة به.

ووضعت الشركة في ذهنها أثناء تصميم الفاتورة الجديدة، احتياجات المشتركين والمعلومات التي يرغبون بالاطلاع عليها ومعرفتها، من خلال نموذج الفاتورة، حيث تم تقسيم الفاتورة إلى خلايا تخصصية؛ لتتيح للمشتركين التركيز على المعلومات التي تلبي اهتماماته، تتضمن الخلية الأولى المعلومات الأساسية للمشترك (الاسم، ورقم المشترك، والعنوان، ورقم الموقع، وبداية ونهاية الفترة، وعدد أيام القراءة، وإجمالي الاستهلاك)، فيما تتضمن الخلية الثانية ملخص الفاتورة (رقم الحساب، وتاريخ الفاتورة، وآخر موعد للسداد، وتاريخ بداية الاستحقاق، والمبلغ المطلوب سداده بحجم واضح وكبير)، وفي الخلية الثالثة البيانات المالية للفاتورة، وتتضمن (قيمة الاستهلاك، وخدمة العداد، والمبلغ الخاضع للضريبة، والضريبة، والمبلغ غير الخاضع للضريبة، والمبلغ الشامل مع الضريبة، والرصيد السابق، وإجمالي الفاتورة، وخانة خاصة بالأقساط ورسوم الخدمات والغرامات)، وجاءت البيانات الفنية في الخلية الرابعة، بحيث تتضمن (رقم الاشتراك، ورقم العداد، وسعة القاطع، والقراءة السابقة، والقراءة الحالية، ومعامل الضرب، وكمية الاستهلاك)، فيما اشتملت الخلية الخامسة على رسمين بيانيين، الأول خاص بشرائح الاستهلاك، ويوضح تقسيم كمية الاستهلاك على شرائح الاستهلاك لكل مشترك، أما الثاني فيوضح الحالة التاريخية للفواتير الخاصة بالمشترك خلال 13 شهراً، والشهر الحالي ومقابله في العام السابق، ورسالة توضح مبلغ الفاتورة الثابتة حتى لمن لم يسجل بها، أما إن كان مسجلاً بها، فترفق له صفحة إضافية توضح تاريخ تفاصيل الفاتورة الثابتة شهرياً والمبلغ المدفوع والمبالغ المتراكمة أيضاً، ليكون المشترك على بينة بكل التفاصيل المالية المتعلقة بفاتورته.

وتعمل الشركة بشكل مستمر؛ لتطوير خدماتها، وإضافة تفاصيل إضافية في الفاتورة لتلبي احتياجات كل المشتركين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السعودية للكهرباء" تطلق الفاتورة بشكلها الجديد
سبق

أعلنت، اليوم، الشركة السعودية للكهرباء عن إطلاق فاتورة الخدمة الكهربائية بشكلها الجديد، الذي حرصت فيه الشركة على أن يكون سهلاً وواضحاً يمكّن المشترك من التعرف على كل البيانات المتعلقة بالفاتورة الخاصة به بموثوقية عالية، وشفافية كبيرة توضح كل المتعلقات الفنية والمالية الخاصة به.

ووضعت الشركة في ذهنها أثناء تصميم الفاتورة الجديدة، احتياجات المشتركين والمعلومات التي يرغبون بالاطلاع عليها ومعرفتها، من خلال نموذج الفاتورة، حيث تم تقسيم الفاتورة إلى خلايا تخصصية؛ لتتيح للمشتركين التركيز على المعلومات التي تلبي اهتماماته، تتضمن الخلية الأولى المعلومات الأساسية للمشترك (الاسم، ورقم المشترك، والعنوان، ورقم الموقع، وبداية ونهاية الفترة، وعدد أيام القراءة، وإجمالي الاستهلاك)، فيما تتضمن الخلية الثانية ملخص الفاتورة (رقم الحساب، وتاريخ الفاتورة، وآخر موعد للسداد، وتاريخ بداية الاستحقاق، والمبلغ المطلوب سداده بحجم واضح وكبير)، وفي الخلية الثالثة البيانات المالية للفاتورة، وتتضمن (قيمة الاستهلاك، وخدمة العداد، والمبلغ الخاضع للضريبة، والضريبة، والمبلغ غير الخاضع للضريبة، والمبلغ الشامل مع الضريبة، والرصيد السابق، وإجمالي الفاتورة، وخانة خاصة بالأقساط ورسوم الخدمات والغرامات)، وجاءت البيانات الفنية في الخلية الرابعة، بحيث تتضمن (رقم الاشتراك، ورقم العداد، وسعة القاطع، والقراءة السابقة، والقراءة الحالية، ومعامل الضرب، وكمية الاستهلاك)، فيما اشتملت الخلية الخامسة على رسمين بيانيين، الأول خاص بشرائح الاستهلاك، ويوضح تقسيم كمية الاستهلاك على شرائح الاستهلاك لكل مشترك، أما الثاني فيوضح الحالة التاريخية للفواتير الخاصة بالمشترك خلال 13 شهراً، والشهر الحالي ومقابله في العام السابق، ورسالة توضح مبلغ الفاتورة الثابتة حتى لمن لم يسجل بها، أما إن كان مسجلاً بها، فترفق له صفحة إضافية توضح تاريخ تفاصيل الفاتورة الثابتة شهرياً والمبلغ المدفوع والمبالغ المتراكمة أيضاً، ليكون المشترك على بينة بكل التفاصيل المالية المتعلقة بفاتورته.

وتعمل الشركة بشكل مستمر؛ لتطوير خدماتها، وإضافة تفاصيل إضافية في الفاتورة لتلبي احتياجات كل المشتركين.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
03:51 PM

"السعودية للكهرباء" تطلق الفاتورة بشكلها الجديد

تعزز الشفافية وموثوقية نظام الفوترة

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
11
12,459

أعلنت، اليوم، الشركة السعودية للكهرباء عن إطلاق فاتورة الخدمة الكهربائية بشكلها الجديد، الذي حرصت فيه الشركة على أن يكون سهلاً وواضحاً يمكّن المشترك من التعرف على كل البيانات المتعلقة بالفاتورة الخاصة به بموثوقية عالية، وشفافية كبيرة توضح كل المتعلقات الفنية والمالية الخاصة به.

ووضعت الشركة في ذهنها أثناء تصميم الفاتورة الجديدة، احتياجات المشتركين والمعلومات التي يرغبون بالاطلاع عليها ومعرفتها، من خلال نموذج الفاتورة، حيث تم تقسيم الفاتورة إلى خلايا تخصصية؛ لتتيح للمشتركين التركيز على المعلومات التي تلبي اهتماماته، تتضمن الخلية الأولى المعلومات الأساسية للمشترك (الاسم، ورقم المشترك، والعنوان، ورقم الموقع، وبداية ونهاية الفترة، وعدد أيام القراءة، وإجمالي الاستهلاك)، فيما تتضمن الخلية الثانية ملخص الفاتورة (رقم الحساب، وتاريخ الفاتورة، وآخر موعد للسداد، وتاريخ بداية الاستحقاق، والمبلغ المطلوب سداده بحجم واضح وكبير)، وفي الخلية الثالثة البيانات المالية للفاتورة، وتتضمن (قيمة الاستهلاك، وخدمة العداد، والمبلغ الخاضع للضريبة، والضريبة، والمبلغ غير الخاضع للضريبة، والمبلغ الشامل مع الضريبة، والرصيد السابق، وإجمالي الفاتورة، وخانة خاصة بالأقساط ورسوم الخدمات والغرامات)، وجاءت البيانات الفنية في الخلية الرابعة، بحيث تتضمن (رقم الاشتراك، ورقم العداد، وسعة القاطع، والقراءة السابقة، والقراءة الحالية، ومعامل الضرب، وكمية الاستهلاك)، فيما اشتملت الخلية الخامسة على رسمين بيانيين، الأول خاص بشرائح الاستهلاك، ويوضح تقسيم كمية الاستهلاك على شرائح الاستهلاك لكل مشترك، أما الثاني فيوضح الحالة التاريخية للفواتير الخاصة بالمشترك خلال 13 شهراً، والشهر الحالي ومقابله في العام السابق، ورسالة توضح مبلغ الفاتورة الثابتة حتى لمن لم يسجل بها، أما إن كان مسجلاً بها، فترفق له صفحة إضافية توضح تاريخ تفاصيل الفاتورة الثابتة شهرياً والمبلغ المدفوع والمبالغ المتراكمة أيضاً، ليكون المشترك على بينة بكل التفاصيل المالية المتعلقة بفاتورته.

وتعمل الشركة بشكل مستمر؛ لتطوير خدماتها، وإضافة تفاصيل إضافية في الفاتورة لتلبي احتياجات كل المشتركين.

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