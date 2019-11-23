معركة قضائية في أمريكا .. اتهام شركة نفط أمريكية بتزويد سفينة سعودية بوقود ملوّث

تشهد أروقة المحاكم في ولاية تكساس الأمريكية معركة قضائية بين شركة شحن سعودية وشركة "فاليرو" الأمريكية العاملة في مجالات النفط والطاقة والتسويق.

وتطالب الشركة السعودية، في دعواها القضائية، الشركة الأمريكية بتعويضها بـ "مليون و137 ألف دولار"، إضافة إلى تحمُّل أتعاب المحاماة والمحاكم وبعض الخسائر الأخرى، بتهمة تزويدها بوقود دون المستوى المطلوب ودون المواصفات "وقود ملوّث".

ووفقاً لملف الدعوى، أكّدت الشركة السعودية، أنها تعرّضت لخسائر كبيرة من جرّاء تضرُّر إحدى سفنها التي زوّدتها شركة فاليرو الأمريكية بالوقود الملوّث ودون المواصفات المطلوبة؛ ما أدّى إلى تعرُّض السفينة لأضرار جسيمة وخسائر مادية.

من جانبها، رفعت شركة "فاليرو" الأمريكية دعوى قضائية في محكمة مدينة هيوستن بولاية تكساس ضدّ شركة سويسرية؛ باعتبارها المزوِّد لهم بالوقود البحري الملوّث الذي تسبّب في الإضرار بالسفينة السعودية وسفن أخرى.