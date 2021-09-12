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"قرداحي" في أول تصريح له: من يريدون أخذ لبنان إلى جهنم فليذهبوا وحدهم

طالب وسائل الإعلام بعدم استضافة السياسيين المحبطين: واجبنا أن نبعث الأمل

نفى وزير الإعلام اللبناني الجديد الإعلامي المعروف جورج قرداحي انتهاء مسيرته الإعلامية، مؤكداً في هذا الصدد أن الإعلام هو وظيفته ومهنته، مشيراً إلى أنه تبلغ بقرار تعيينه في الحكومة اللبنانية الجديدة في دبي بعد وصوله من مدينة لشبونة البرتغالية التي سجل فيها حلقة خاصة من برنامجه "مَن سيربح المليون" مساء الأربعاء الماضي، والتي ستعرض 18 سبتمبر الجاري، احتفالاً بالذكرى الثلاثين لتأسيس "مجموعة MBC".

وردّ "قرداحي" على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقات وتغريدات "من سيربح المليون" إلى وزير في حكومة "من سيسرق المليون"! بدعوة اللبنانيين إلى الهدوء، رافضاً الإدلاء بأي تصريح حول رؤيته وتصوره لمهامه الجديدة قبل لقاء رئيس الدولة والحكومة واستلامه للوزارة.

وطالب "قرداحي" وسائل الإعلام بعدم استضافة السياسيين الذين يبشروننا بجهنم! واصفاً لبنان بأنه في حالة هبوط اضطراري، وواجبنا أن نبعث نفحة أمل وإيجابية لدى الناس.

وقال: "من يريدون أخذ لبنان إلى جهنم عليهم أن يهدأوا؛ لأننا لا نريد الذهاب بالبلد إلى جهنم، وليذهبوا هم وحدهم، نحن نريد أن نحاول ونعود بلبنان من جديد".

يُذكر أن الاقتصاد اللبناني أضحى على حافة الانهيار؛ بسبب أزمة المديونية التي زادت الأزمة السياسية وجائحة كورونا من حدّتها. ويصل حجم الدين العام أكثر من 150 بالمائة من الناتج الإجمالي، ليكون بذلك من أعلى معدلات المديونية في العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قرداحي" في أول تصريح له: من يريدون أخذ لبنان إلى جهنم فليذهبوا وحدهم
سبق

نفى وزير الإعلام اللبناني الجديد الإعلامي المعروف جورج قرداحي انتهاء مسيرته الإعلامية، مؤكداً في هذا الصدد أن الإعلام هو وظيفته ومهنته، مشيراً إلى أنه تبلغ بقرار تعيينه في الحكومة اللبنانية الجديدة في دبي بعد وصوله من مدينة لشبونة البرتغالية التي سجل فيها حلقة خاصة من برنامجه "مَن سيربح المليون" مساء الأربعاء الماضي، والتي ستعرض 18 سبتمبر الجاري، احتفالاً بالذكرى الثلاثين لتأسيس "مجموعة MBC".

وردّ "قرداحي" على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقات وتغريدات "من سيربح المليون" إلى وزير في حكومة "من سيسرق المليون"! بدعوة اللبنانيين إلى الهدوء، رافضاً الإدلاء بأي تصريح حول رؤيته وتصوره لمهامه الجديدة قبل لقاء رئيس الدولة والحكومة واستلامه للوزارة.

وطالب "قرداحي" وسائل الإعلام بعدم استضافة السياسيين الذين يبشروننا بجهنم! واصفاً لبنان بأنه في حالة هبوط اضطراري، وواجبنا أن نبعث نفحة أمل وإيجابية لدى الناس.

وقال: "من يريدون أخذ لبنان إلى جهنم عليهم أن يهدأوا؛ لأننا لا نريد الذهاب بالبلد إلى جهنم، وليذهبوا هم وحدهم، نحن نريد أن نحاول ونعود بلبنان من جديد".

يُذكر أن الاقتصاد اللبناني أضحى على حافة الانهيار؛ بسبب أزمة المديونية التي زادت الأزمة السياسية وجائحة كورونا من حدّتها. ويصل حجم الدين العام أكثر من 150 بالمائة من الناتج الإجمالي، ليكون بذلك من أعلى معدلات المديونية في العالم.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
03:18 PM

"قرداحي" في أول تصريح له: من يريدون أخذ لبنان إلى جهنم فليذهبوا وحدهم

طالب وسائل الإعلام بعدم استضافة السياسيين المحبطين: واجبنا أن نبعث الأمل

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عبدالحكيم شار - الرياض
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3,366

نفى وزير الإعلام اللبناني الجديد الإعلامي المعروف جورج قرداحي انتهاء مسيرته الإعلامية، مؤكداً في هذا الصدد أن الإعلام هو وظيفته ومهنته، مشيراً إلى أنه تبلغ بقرار تعيينه في الحكومة اللبنانية الجديدة في دبي بعد وصوله من مدينة لشبونة البرتغالية التي سجل فيها حلقة خاصة من برنامجه "مَن سيربح المليون" مساء الأربعاء الماضي، والتي ستعرض 18 سبتمبر الجاري، احتفالاً بالذكرى الثلاثين لتأسيس "مجموعة MBC".

وردّ "قرداحي" على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من تعليقات وتغريدات "من سيربح المليون" إلى وزير في حكومة "من سيسرق المليون"! بدعوة اللبنانيين إلى الهدوء، رافضاً الإدلاء بأي تصريح حول رؤيته وتصوره لمهامه الجديدة قبل لقاء رئيس الدولة والحكومة واستلامه للوزارة.

وطالب "قرداحي" وسائل الإعلام بعدم استضافة السياسيين الذين يبشروننا بجهنم! واصفاً لبنان بأنه في حالة هبوط اضطراري، وواجبنا أن نبعث نفحة أمل وإيجابية لدى الناس.

وقال: "من يريدون أخذ لبنان إلى جهنم عليهم أن يهدأوا؛ لأننا لا نريد الذهاب بالبلد إلى جهنم، وليذهبوا هم وحدهم، نحن نريد أن نحاول ونعود بلبنان من جديد".

يُذكر أن الاقتصاد اللبناني أضحى على حافة الانهيار؛ بسبب أزمة المديونية التي زادت الأزمة السياسية وجائحة كورونا من حدّتها. ويصل حجم الدين العام أكثر من 150 بالمائة من الناتج الإجمالي، ليكون بذلك من أعلى معدلات المديونية في العالم.

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