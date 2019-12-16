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قائد القوات الخاصة لأمن الحج  يكرّم "يتيمي"

كرّم قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، العريف أحمد جميل يتيمي، من منسوبي القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، بتوجيه من مدير الأمن العام، وذلك تقديرًا لجهوده الأمنية وتميزه في عمله.
ونقل "الأحمدي" شكر مدير الأمن العام للعريف "أحمد" على تميزه في عمله، داعياً المولى أن يوفقه وزملاءه لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.
وعبّر المكرّم عن شكره لمدير الأمن العام على دعمه الدائم، مشيرًا إلى سعادته بهذا التكريم، الذي يعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن وخدمة ضيوف الرحمن.

قائد القوات الخاصة لأمن الحج

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قائد القوات الخاصة لأمن الحج  يكرّم "يتيمي"
سبق

كرّم قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، العريف أحمد جميل يتيمي، من منسوبي القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، بتوجيه من مدير الأمن العام، وذلك تقديرًا لجهوده الأمنية وتميزه في عمله.
ونقل "الأحمدي" شكر مدير الأمن العام للعريف "أحمد" على تميزه في عمله، داعياً المولى أن يوفقه وزملاءه لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.
وعبّر المكرّم عن شكره لمدير الأمن العام على دعمه الدائم، مشيرًا إلى سعادته بهذا التكريم، الذي يعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن وخدمة ضيوف الرحمن.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
03:52 PM

قائد القوات الخاصة لأمن الحج  يكرّم "يتيمي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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كرّم قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي، العريف أحمد جميل يتيمي، من منسوبي القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، بتوجيه من مدير الأمن العام، وذلك تقديرًا لجهوده الأمنية وتميزه في عمله.
ونقل "الأحمدي" شكر مدير الأمن العام للعريف "أحمد" على تميزه في عمله، داعياً المولى أن يوفقه وزملاءه لخدمة قاصدي بيت الله الحرام.
وعبّر المكرّم عن شكره لمدير الأمن العام على دعمه الدائم، مشيرًا إلى سعادته بهذا التكريم، الذي يعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن وخدمة ضيوف الرحمن.

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