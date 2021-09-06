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فيديو يكشف كيف هرب الفلسطينيون الـ 6 من سجن "الاحتلال"

على طريقة فيلم "الهروب الكبير" من سجن نازي

على طريقة فيلم "الهروب الكبير" من سجن نازي في الحرب العالمية الثانية، كشف شريط فيديو طريقة هروب 6 سجناء فلسطينيين ليلاً، من سجن جلبوع في منطقة بيسان- شمالي "إسرائيل".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أنه وسّع من نطاق عمليات البحث عن 6 أسرى فلسطينيين فروا من سجن جلبوع الشديد الحراسة، الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن قواته تساند جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والشرطة ومصلحة السجون في أعمال التمشيط بحثاً عن الأسرى الفلسطينيين الذين فرّوا من سجن "جلبوع" في وقت سابق.

وأضاف، أنه تمّ تخصيص عدة قطع جوية لأعمال استطلاع، مشيراً إلى أن قواته المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة تشارك في عمليات البحث.

ويظهر النفق الممتد من داخل السجن إلى طريق ترابي قريب أن عملية حفره استغرقت وقتاً طويلاً.

وكان 6 أسرى فلسطينيين، قد هربوا في ساعات الليل من سجن جلبوع في منطقة بيسان- شمالي إسرائيل، وكلهم من مدينة جنين الفلسطينية المحاذية، التي تقع في الضفة الغربية.

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فيديو يكشف كيف هرب الفلسطينيون الـ 6 من سجن "الاحتلال"
سبق

على طريقة فيلم "الهروب الكبير" من سجن نازي في الحرب العالمية الثانية، كشف شريط فيديو طريقة هروب 6 سجناء فلسطينيين ليلاً، من سجن جلبوع في منطقة بيسان- شمالي "إسرائيل".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أنه وسّع من نطاق عمليات البحث عن 6 أسرى فلسطينيين فروا من سجن جلبوع الشديد الحراسة، الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن قواته تساند جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والشرطة ومصلحة السجون في أعمال التمشيط بحثاً عن الأسرى الفلسطينيين الذين فرّوا من سجن "جلبوع" في وقت سابق.

وأضاف، أنه تمّ تخصيص عدة قطع جوية لأعمال استطلاع، مشيراً إلى أن قواته المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة تشارك في عمليات البحث.

ويظهر النفق الممتد من داخل السجن إلى طريق ترابي قريب أن عملية حفره استغرقت وقتاً طويلاً.

وكان 6 أسرى فلسطينيين، قد هربوا في ساعات الليل من سجن جلبوع في منطقة بيسان- شمالي إسرائيل، وكلهم من مدينة جنين الفلسطينية المحاذية، التي تقع في الضفة الغربية.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
11:50 AM

فيديو يكشف كيف هرب الفلسطينيون الـ 6 من سجن "الاحتلال"

على طريقة فيلم "الهروب الكبير" من سجن نازي

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
4,803

على طريقة فيلم "الهروب الكبير" من سجن نازي في الحرب العالمية الثانية، كشف شريط فيديو طريقة هروب 6 سجناء فلسطينيين ليلاً، من سجن جلبوع في منطقة بيسان- شمالي "إسرائيل".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أنه وسّع من نطاق عمليات البحث عن 6 أسرى فلسطينيين فروا من سجن جلبوع الشديد الحراسة، الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن قواته تساند جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" والشرطة ومصلحة السجون في أعمال التمشيط بحثاً عن الأسرى الفلسطينيين الذين فرّوا من سجن "جلبوع" في وقت سابق.

وأضاف، أنه تمّ تخصيص عدة قطع جوية لأعمال استطلاع، مشيراً إلى أن قواته المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة تشارك في عمليات البحث.

ويظهر النفق الممتد من داخل السجن إلى طريق ترابي قريب أن عملية حفره استغرقت وقتاً طويلاً.

وكان 6 أسرى فلسطينيين، قد هربوا في ساعات الليل من سجن جلبوع في منطقة بيسان- شمالي إسرائيل، وكلهم من مدينة جنين الفلسطينية المحاذية، التي تقع في الضفة الغربية.

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