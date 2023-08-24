بالفيديو.. "كفاءة" توجّه نصائح لتوفير استهلاك الطاقة خلال غسل الملابس
أطلق البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، رسائل إعلامية توعوية مهمة للجمهور؛ لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام غسالات الملابس بشكل موفر للطاقة؛ حيث يتيح اتباع التعليمات إلى توفير الطاقة، وهناك نصائح يكفي تطبيقها لتوفير 30 % من طاقة دورة الغسيل.
بالفيديو.. "كفاءة" توجّه نصائح لتوفير استهلاك الطاقة خلال غسل الملابس
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-08-24
أطلق البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، رسائل إعلامية توعوية مهمة للجمهور؛ لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام غسالات الملابس بشكل موفر للطاقة؛ حيث يتيح اتباع التعليمات إلى توفير الطاقة، وهناك نصائح يكفي تطبيقها لتوفير 30 % من طاقة دورة الغسيل.
أطلق البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، رسائل إعلامية توعوية مهمة للجمهور؛ لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام غسالات الملابس بشكل موفر للطاقة؛ حيث يتيح اتباع التعليمات إلى توفير الطاقة، وهناك نصائح يكفي تطبيقها لتوفير 30 % من طاقة دورة الغسيل.