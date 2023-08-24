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بالفيديو.. "كفاءة" توجّه نصائح لتوفير استهلاك الطاقة خلال غسل الملابس

أطلق البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، رسائل إعلامية توعوية مهمة للجمهور؛ لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام غسالات الملابس بشكل موفر للطاقة؛ حيث يتيح اتباع التعليمات إلى توفير الطاقة، وهناك نصائح يكفي تطبيقها لتوفير 30 % من طاقة دورة الغسيل.

وجاءت الرسائل الإعلامية مركزة وواضحة وسهلة التطبيق، وهي:

1. شراء الغسالة ذات الكفاءة الأعلى في استهلاك الطاقة.

2. اختيار الغسالة ذات الحجم المناسب لتفادي استهلاك طاقة أكبر بغير حاجة.

3. تحديد أوقات الغسيل في الصيف لتكون خارج أوقات الذروة (1م-5م).

4. الاستفادة من خصائص الغسالة (مثل: الغسيل السريع والغسيل الاقتصادي للملابس قليلة الاتساخ)، وتشغليها بالحمولة الكاملة من الملابس.

5. عدم تسخين الماء البارد عند غسل الملابس لتوفير حوالي 30% من طاقة دورة الغسيل.

6. الاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. "كفاءة" توجّه نصائح لتوفير استهلاك الطاقة خلال غسل الملابس
سبق

أطلق البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، رسائل إعلامية توعوية مهمة للجمهور؛ لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام غسالات الملابس بشكل موفر للطاقة؛ حيث يتيح اتباع التعليمات إلى توفير الطاقة، وهناك نصائح يكفي تطبيقها لتوفير 30 % من طاقة دورة الغسيل.

وجاءت الرسائل الإعلامية مركزة وواضحة وسهلة التطبيق، وهي:

1. شراء الغسالة ذات الكفاءة الأعلى في استهلاك الطاقة.

2. اختيار الغسالة ذات الحجم المناسب لتفادي استهلاك طاقة أكبر بغير حاجة.

3. تحديد أوقات الغسيل في الصيف لتكون خارج أوقات الذروة (1م-5م).

4. الاستفادة من خصائص الغسالة (مثل: الغسيل السريع والغسيل الاقتصادي للملابس قليلة الاتساخ)، وتشغليها بالحمولة الكاملة من الملابس.

5. عدم تسخين الماء البارد عند غسل الملابس لتوفير حوالي 30% من طاقة دورة الغسيل.

6. الاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس.

24 أغسطس 2019 - 23 ذو الحجة 1440
07:23 PM

بالفيديو.. "كفاءة" توجّه نصائح لتوفير استهلاك الطاقة خلال غسل الملابس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,313

أطلق البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، رسائل إعلامية توعوية مهمة للجمهور؛ لتوعيته بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام غسالات الملابس بشكل موفر للطاقة؛ حيث يتيح اتباع التعليمات إلى توفير الطاقة، وهناك نصائح يكفي تطبيقها لتوفير 30 % من طاقة دورة الغسيل.

وجاءت الرسائل الإعلامية مركزة وواضحة وسهلة التطبيق، وهي:

1. شراء الغسالة ذات الكفاءة الأعلى في استهلاك الطاقة.

2. اختيار الغسالة ذات الحجم المناسب لتفادي استهلاك طاقة أكبر بغير حاجة.

3. تحديد أوقات الغسيل في الصيف لتكون خارج أوقات الذروة (1م-5م).

4. الاستفادة من خصائص الغسالة (مثل: الغسيل السريع والغسيل الاقتصادي للملابس قليلة الاتساخ)، وتشغليها بالحمولة الكاملة من الملابس.

5. عدم تسخين الماء البارد عند غسل الملابس لتوفير حوالي 30% من طاقة دورة الغسيل.

6. الاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس.

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