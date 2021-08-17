النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 569 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 704 خلال الـ24 ساعة الماضية

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 1373 إصابة جديدة و1062 بتونس و107 بمصر

خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم، عن تسجيل 1373 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن هناك 1323 حالة إصابة محلية بين الإصابات الجديدة؛ مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ترتفع إلى 226 ألفًا و854. كما أضافت البلاد ست حالات وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 2173 وفاة.

تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1062 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و21 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 626 ألفًا و750 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 22 ألفًا و25 وفاة.

مصر

سجلت مصر 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها 285465 من ضمنهم 234250 حالة تم شفاؤها، و16625 حالة وفاة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 1373 إصابة جديدة و1062 بتونس و107 بمصر
سبق

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم، عن تسجيل 1373 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن هناك 1323 حالة إصابة محلية بين الإصابات الجديدة؛ مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ترتفع إلى 226 ألفًا و854. كما أضافت البلاد ست حالات وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 2173 وفاة.

تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1062 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و21 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 626 ألفًا و750 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 22 ألفًا و25 وفاة.

مصر

سجلت مصر 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها 285465 من ضمنهم 234250 حالة تم شفاؤها، و16625 حالة وفاة.

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
08:20 AM

كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 1373 إصابة جديدة و1062 بتونس و107 بمصر

خلال الساعات الـ24 الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
187

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم، عن تسجيل 1373 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن هناك 1323 حالة إصابة محلية بين الإصابات الجديدة؛ مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ترتفع إلى 226 ألفًا و854. كما أضافت البلاد ست حالات وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 2173 وفاة.

تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1062 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و21 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 626 ألفًا و750 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 22 ألفًا و25 وفاة.

مصر

سجلت مصر 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها 285465 من ضمنهم 234250 حالة تم شفاؤها، و16625 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,817
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,378
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,647
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,412

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة