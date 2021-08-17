كورونا.. كوريا الجنوبية تسجل 1373 إصابة جديدة و1062 بتونس و107 بمصر

خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم، عن تسجيل 1373 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن هناك 1323 حالة إصابة محلية بين الإصابات الجديدة؛ مشيرة إلى أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ترتفع إلى 226 ألفًا و854. كما أضافت البلاد ست حالات وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 2173 وفاة.

تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1062 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و21 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أمس، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 626 ألفًا و750 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 22 ألفًا و25 وفاة.

مصر

سجلت مصر 107 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و6 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها 285465 من ضمنهم 234250 حالة تم شفاؤها، و16625 حالة وفاة.