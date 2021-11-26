النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 24 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 44 خلال الـ24 ساعة الماضية

الاتحاد الافريقي يوافق على تنظيم كأس العالم كل عامين

وافقت الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة على مقترح الفيفا بإقامة كأس العالم كل عامين.

واتخذ الاتحاد الافريقي قراره بالإجماع حول تنظيم كأس العالم كل عامين بدلاً من مرة كل أربع سنوات كما هو الحال في الوقت الراهن.

وبذلك يصبح كاف أول اتحاد قاري يؤيد رسمياً المشروع المثير للجدل لتنظيم كأس العالم كل عامين، على غرار كأس الأمم الإفريقية.

ويجري الفيفا نقاشاً مستمراً مع العديد من الاتحادات القارية بسبب فكرته الجديدة بإقامة كأس العالم كل عامين وقد أطلق إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي تصريحات واضحة بشأن ذلك اليوم الجمعة.

وقال إنفانتينو: "إن من يعارضون إقامة كأس العالم كل عامين لديهم خوف من التغيير ورغبة في الحفاظ على مكانتهم المرتفعة في اللعبة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاتحاد الافريقي يوافق على تنظيم كأس العالم كل عامين
سبق

وافقت الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة على مقترح الفيفا بإقامة كأس العالم كل عامين.

واتخذ الاتحاد الافريقي قراره بالإجماع حول تنظيم كأس العالم كل عامين بدلاً من مرة كل أربع سنوات كما هو الحال في الوقت الراهن.

وبذلك يصبح كاف أول اتحاد قاري يؤيد رسمياً المشروع المثير للجدل لتنظيم كأس العالم كل عامين، على غرار كأس الأمم الإفريقية.

ويجري الفيفا نقاشاً مستمراً مع العديد من الاتحادات القارية بسبب فكرته الجديدة بإقامة كأس العالم كل عامين وقد أطلق إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي تصريحات واضحة بشأن ذلك اليوم الجمعة.

وقال إنفانتينو: "إن من يعارضون إقامة كأس العالم كل عامين لديهم خوف من التغيير ورغبة في الحفاظ على مكانتهم المرتفعة في اللعبة".

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
05:18 PM

الاتحاد الافريقي يوافق على تنظيم كأس العالم كل عامين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
468

وافقت الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة على مقترح الفيفا بإقامة كأس العالم كل عامين.

واتخذ الاتحاد الافريقي قراره بالإجماع حول تنظيم كأس العالم كل عامين بدلاً من مرة كل أربع سنوات كما هو الحال في الوقت الراهن.

وبذلك يصبح كاف أول اتحاد قاري يؤيد رسمياً المشروع المثير للجدل لتنظيم كأس العالم كل عامين، على غرار كأس الأمم الإفريقية.

ويجري الفيفا نقاشاً مستمراً مع العديد من الاتحادات القارية بسبب فكرته الجديدة بإقامة كأس العالم كل عامين وقد أطلق إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي تصريحات واضحة بشأن ذلك اليوم الجمعة.

وقال إنفانتينو: "إن من يعارضون إقامة كأس العالم كل عامين لديهم خوف من التغيير ورغبة في الحفاظ على مكانتهم المرتفعة في اللعبة".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,865
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,365
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,241
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,284

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة