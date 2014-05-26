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"المساحة" تطلق المنصة الجيومكانية الوطنية

دعمًا للاقتصاد والتنمية والأمن واتخاذ القرار

أطلقت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، النسخة الثانية المطورة من المنصة الجيومكانية الوطنية؛ وذلك في إطار جهودها لإعداد البنية التحتية الجيومكانية.

وتهدف المنصة، التي أطلقت نسختها الأولى في فبراير 2020م، إلى توفير البيانات الجيومكانية المنتجة من الجهات الحكومية المختلفة على المستوى الوطني من خلال نافذة واحدة؛ لتعزيز مشاركة البيانات والمعلومات الجيومكانية بين الجهات والقطاعات المختلفة وتيسير الوصول إليها؛ حيث تعد المعلومات الجيومكانية داعمًا وممكنًا للاقتصاد والتنمية والأمن، واتخاذ القرار.

وتتيح المنصة الجيومكانية الوطنية بيانات ومعلومات وخدمات جيومكانية متعددة للمستفيدين حسب سياسة نشر محددة.

وتتضمن هذه النسخة تطوير أدوات وتطبيقات مختلفة تساعد في البحث والتحليل ومشاركة البيانات، بالإضافة إلى أن المنصة توفر أكثر من طريقة لمشاركة البيانات، ومن أبرزها مشاركة البيانات عن طريق خدمات الويب (Web Services) التي تمكّن الجهات المستفيدة من الحصول على البيانات بشكل آني (Real Time) والاستفادة من أي تحديثات للبيانات والمعلومات بشكل مباشر.

وتعمل الهيئة على تحديث البيانات المتوفرة بشكل مستمر بالتعاون مع الشركاء ذوي العلاقة، كما تعمل أيضًا على تطوير الخدمات والأدوات والتطبيقات وأمن المنصة بشكل مستمر بما يخدم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية ويحافظ على أمن البيانات الجيومكانية ويعزز المشاركة.

ودعت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية جميع الجهات إلى الاستفادة من هذه المنصة، من خلال التسجيل فيها واستعراض الأدوات والخدمات المتوفرة؛ حيث يمكن الوصول للمنصة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.gasgi.gov.sa.

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"المساحة" تطلق المنصة الجيومكانية الوطنية
سبق

أطلقت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، النسخة الثانية المطورة من المنصة الجيومكانية الوطنية؛ وذلك في إطار جهودها لإعداد البنية التحتية الجيومكانية.

وتهدف المنصة، التي أطلقت نسختها الأولى في فبراير 2020م، إلى توفير البيانات الجيومكانية المنتجة من الجهات الحكومية المختلفة على المستوى الوطني من خلال نافذة واحدة؛ لتعزيز مشاركة البيانات والمعلومات الجيومكانية بين الجهات والقطاعات المختلفة وتيسير الوصول إليها؛ حيث تعد المعلومات الجيومكانية داعمًا وممكنًا للاقتصاد والتنمية والأمن، واتخاذ القرار.

وتتيح المنصة الجيومكانية الوطنية بيانات ومعلومات وخدمات جيومكانية متعددة للمستفيدين حسب سياسة نشر محددة.

وتتضمن هذه النسخة تطوير أدوات وتطبيقات مختلفة تساعد في البحث والتحليل ومشاركة البيانات، بالإضافة إلى أن المنصة توفر أكثر من طريقة لمشاركة البيانات، ومن أبرزها مشاركة البيانات عن طريق خدمات الويب (Web Services) التي تمكّن الجهات المستفيدة من الحصول على البيانات بشكل آني (Real Time) والاستفادة من أي تحديثات للبيانات والمعلومات بشكل مباشر.

وتعمل الهيئة على تحديث البيانات المتوفرة بشكل مستمر بالتعاون مع الشركاء ذوي العلاقة، كما تعمل أيضًا على تطوير الخدمات والأدوات والتطبيقات وأمن المنصة بشكل مستمر بما يخدم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية ويحافظ على أمن البيانات الجيومكانية ويعزز المشاركة.

ودعت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية جميع الجهات إلى الاستفادة من هذه المنصة، من خلال التسجيل فيها واستعراض الأدوات والخدمات المتوفرة؛ حيث يمكن الوصول للمنصة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.gasgi.gov.sa.

26 مايو 2021 - 14 شوّال 1442
12:36 PM

"المساحة" تطلق المنصة الجيومكانية الوطنية

دعمًا للاقتصاد والتنمية والأمن واتخاذ القرار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، النسخة الثانية المطورة من المنصة الجيومكانية الوطنية؛ وذلك في إطار جهودها لإعداد البنية التحتية الجيومكانية.

وتهدف المنصة، التي أطلقت نسختها الأولى في فبراير 2020م، إلى توفير البيانات الجيومكانية المنتجة من الجهات الحكومية المختلفة على المستوى الوطني من خلال نافذة واحدة؛ لتعزيز مشاركة البيانات والمعلومات الجيومكانية بين الجهات والقطاعات المختلفة وتيسير الوصول إليها؛ حيث تعد المعلومات الجيومكانية داعمًا وممكنًا للاقتصاد والتنمية والأمن، واتخاذ القرار.

وتتيح المنصة الجيومكانية الوطنية بيانات ومعلومات وخدمات جيومكانية متعددة للمستفيدين حسب سياسة نشر محددة.

وتتضمن هذه النسخة تطوير أدوات وتطبيقات مختلفة تساعد في البحث والتحليل ومشاركة البيانات، بالإضافة إلى أن المنصة توفر أكثر من طريقة لمشاركة البيانات، ومن أبرزها مشاركة البيانات عن طريق خدمات الويب (Web Services) التي تمكّن الجهات المستفيدة من الحصول على البيانات بشكل آني (Real Time) والاستفادة من أي تحديثات للبيانات والمعلومات بشكل مباشر.

وتعمل الهيئة على تحديث البيانات المتوفرة بشكل مستمر بالتعاون مع الشركاء ذوي العلاقة، كما تعمل أيضًا على تطوير الخدمات والأدوات والتطبيقات وأمن المنصة بشكل مستمر بما يخدم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية ويحافظ على أمن البيانات الجيومكانية ويعزز المشاركة.

ودعت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية جميع الجهات إلى الاستفادة من هذه المنصة، من خلال التسجيل فيها واستعراض الأدوات والخدمات المتوفرة؛ حيث يمكن الوصول للمنصة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.gasgi.gov.sa.

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