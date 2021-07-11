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وزير الشؤون الإسلامية: زيارة سلطان عمان للمملكة تؤكّد متانة العلاقات الأخوية التاريخية

أكّد أنها تعزّز التعاون المشترك لخدمة مصالح البلدين في كافة المجالات

أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن زيارة سلطان عمان للمملكة العربية السعودية تؤكد مكانة المملكة لدى جلالته، وتعزز التعاون المشترك لخدمة مصالح البلدين في كافة المجالات، وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين قيادتي البلدين.

جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي في منصة "تويتر" تزامنًا مع الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان إلى المملكة اليوم؛ تلبيةً لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ حيث كان في مقدمة مستقبليه سمو ولي العهد -يحفظهم الله- في مطار خليج نيوم".

وقال الوزير "آل الشيخ": إن "زيارة جلالة سلطان عمان لأخيه مولاي خادم الحرمين الشريفين في أول زيارة رسمية؛ تؤكد مكانة المملكة لدى جلالته وعمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية بين قيادتَي البلدين الشقيقين، وحرصهما على تعزيز التعاون المشترك لخدمة مصالح البلدين في كافة المجالات".

جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين استقبل أخاه جلالة سلطان عُمان، وتم استعراض العلاقات الأخوية، وبحْث آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات، كما يعقدان جلسة مباحثات رسمية.

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وزير الشؤون الإسلامية: زيارة سلطان عمان للمملكة تؤكّد متانة العلاقات الأخوية التاريخية
سبق

أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن زيارة سلطان عمان للمملكة العربية السعودية تؤكد مكانة المملكة لدى جلالته، وتعزز التعاون المشترك لخدمة مصالح البلدين في كافة المجالات، وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين قيادتي البلدين.

جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي في منصة "تويتر" تزامنًا مع الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان إلى المملكة اليوم؛ تلبيةً لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ حيث كان في مقدمة مستقبليه سمو ولي العهد -يحفظهم الله- في مطار خليج نيوم".

وقال الوزير "آل الشيخ": إن "زيارة جلالة سلطان عمان لأخيه مولاي خادم الحرمين الشريفين في أول زيارة رسمية؛ تؤكد مكانة المملكة لدى جلالته وعمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية بين قيادتَي البلدين الشقيقين، وحرصهما على تعزيز التعاون المشترك لخدمة مصالح البلدين في كافة المجالات".

جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين استقبل أخاه جلالة سلطان عُمان، وتم استعراض العلاقات الأخوية، وبحْث آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات، كما يعقدان جلسة مباحثات رسمية.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
06:10 PM

وزير الشؤون الإسلامية: زيارة سلطان عمان للمملكة تؤكّد متانة العلاقات الأخوية التاريخية

أكّد أنها تعزّز التعاون المشترك لخدمة مصالح البلدين في كافة المجالات

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
639

أكّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن زيارة سلطان عمان للمملكة العربية السعودية تؤكد مكانة المملكة لدى جلالته، وتعزز التعاون المشترك لخدمة مصالح البلدين في كافة المجالات، وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين قيادتي البلدين.

جاء ذلك في تغريدة للوزير "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي في منصة "تويتر" تزامنًا مع الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان إلى المملكة اليوم؛ تلبيةً لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ حيث كان في مقدمة مستقبليه سمو ولي العهد -يحفظهم الله- في مطار خليج نيوم".

وقال الوزير "آل الشيخ": إن "زيارة جلالة سلطان عمان لأخيه مولاي خادم الحرمين الشريفين في أول زيارة رسمية؛ تؤكد مكانة المملكة لدى جلالته وعمق ومتانة العلاقات الأخوية التاريخية بين قيادتَي البلدين الشقيقين، وحرصهما على تعزيز التعاون المشترك لخدمة مصالح البلدين في كافة المجالات".

جدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين استقبل أخاه جلالة سلطان عُمان، وتم استعراض العلاقات الأخوية، وبحْث آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات، كما يعقدان جلسة مباحثات رسمية.

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