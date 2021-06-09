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مستشفى المهد يستقبل حادثاً لعائلة مكونة من 8 أفراد

بينهم 3 إصابات حرجة

استقبل مستشفى المهد العام، اليوم، ثمانية أشخاص من عائلة واحدة، تعرضت مركبتهم لحادث مروري على طريق قريضة (المدينة- المهد)، أسفر عن تعرضهم لإصابات متفرقة منها ثلاث حالات كانت في وضع حرج.

وأعلن المستشفى حالة الطوارئ، عقب تلقي البلاغ، واستدعى كل طواقمه الطبية.

كما بعث بفرقة إسعافية، لموقع الحادث إلى جانب إسعاف مركز الهلال الأحمر بالمهد، ومركز الهلال الأحمر بالضميرية.

وعملت الفرق الطبية على تقديم الإسعافات اللازمة للحالات، والتي كانت منها ثلاث حالات حرجة تم تحويلها للمستشفيات المرجعية بالمدينة المنورة، وخمس حالات إصابة متوسطة تم تنويمهم بالمستشفى للعلاج والملاحظة.

يُذكر أن مستشفى محافظة المهد، سعته السريرية 60 سريراً، ويقدم خدماته لأكثر من 70 ألف نسمة. كما يقدم خدمات مباشرة لأكثر من 5 طرق سريعة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مستشفى المهد يستقبل حادثاً لعائلة مكونة من 8 أفراد
سبق

استقبل مستشفى المهد العام، اليوم، ثمانية أشخاص من عائلة واحدة، تعرضت مركبتهم لحادث مروري على طريق قريضة (المدينة- المهد)، أسفر عن تعرضهم لإصابات متفرقة منها ثلاث حالات كانت في وضع حرج.

وأعلن المستشفى حالة الطوارئ، عقب تلقي البلاغ، واستدعى كل طواقمه الطبية.

كما بعث بفرقة إسعافية، لموقع الحادث إلى جانب إسعاف مركز الهلال الأحمر بالمهد، ومركز الهلال الأحمر بالضميرية.

وعملت الفرق الطبية على تقديم الإسعافات اللازمة للحالات، والتي كانت منها ثلاث حالات حرجة تم تحويلها للمستشفيات المرجعية بالمدينة المنورة، وخمس حالات إصابة متوسطة تم تنويمهم بالمستشفى للعلاج والملاحظة.

يُذكر أن مستشفى محافظة المهد، سعته السريرية 60 سريراً، ويقدم خدماته لأكثر من 70 ألف نسمة. كما يقدم خدمات مباشرة لأكثر من 5 طرق سريعة.

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
07:06 PM

مستشفى المهد يستقبل حادثاً لعائلة مكونة من 8 أفراد

بينهم 3 إصابات حرجة

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فهد الغبيوي - الرياض
0
2,360

استقبل مستشفى المهد العام، اليوم، ثمانية أشخاص من عائلة واحدة، تعرضت مركبتهم لحادث مروري على طريق قريضة (المدينة- المهد)، أسفر عن تعرضهم لإصابات متفرقة منها ثلاث حالات كانت في وضع حرج.

وأعلن المستشفى حالة الطوارئ، عقب تلقي البلاغ، واستدعى كل طواقمه الطبية.

كما بعث بفرقة إسعافية، لموقع الحادث إلى جانب إسعاف مركز الهلال الأحمر بالمهد، ومركز الهلال الأحمر بالضميرية.

وعملت الفرق الطبية على تقديم الإسعافات اللازمة للحالات، والتي كانت منها ثلاث حالات حرجة تم تحويلها للمستشفيات المرجعية بالمدينة المنورة، وخمس حالات إصابة متوسطة تم تنويمهم بالمستشفى للعلاج والملاحظة.

يُذكر أن مستشفى محافظة المهد، سعته السريرية 60 سريراً، ويقدم خدماته لأكثر من 70 ألف نسمة. كما يقدم خدمات مباشرة لأكثر من 5 طرق سريعة.

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