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"الفيصل" ونائبه يطّلعان على أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية في مكة

تضم 3 محطات للقطار وشبكة طرق تتجاوز أطوالها 8.476 كم

اطّلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان اليوم على أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية في منطقة مكة المكرمة، والمشاريع التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في المنطقة إثر استقبالهما وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

ويجري حالياً تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التطويرية الهادفة إلى رفع كفاءة وأداء الخدمات في مختلف منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتشمل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الذي تقدم إلى المركز الخمسين عالمياً، وفق قائمة تراكس لأفضل مطارات العالم، وميناء جدة الإسلامي الذي ضاعف طاقته الاستيعابية وقدراته التشغيلية، وميناء الملك عبدالله في محافظة رابغ، كما تضم منطقة مكة 3 محطات لشبكة قطار الحرمين التابعة لشركة سار والتي تعد ضمن أفضل 3 شركات في مؤشر الأمان العالمي، إضافة إلى شبكة طرق تتجاوز أطوالها 8.476 كم.

وعبر "الجاسر" عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه؛ نظير الدعم الذي تحظى به مشاريع منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، مؤكداً حرصه وكل العاملين في القطاع على الارتقاء بجودة الخدمات بما يتفق والمستهدفات الطموحة لاستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية.

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"الفيصل" ونائبه يطّلعان على أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية في مكة
سبق

اطّلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان اليوم على أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية في منطقة مكة المكرمة، والمشاريع التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في المنطقة إثر استقبالهما وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

ويجري حالياً تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التطويرية الهادفة إلى رفع كفاءة وأداء الخدمات في مختلف منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتشمل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الذي تقدم إلى المركز الخمسين عالمياً، وفق قائمة تراكس لأفضل مطارات العالم، وميناء جدة الإسلامي الذي ضاعف طاقته الاستيعابية وقدراته التشغيلية، وميناء الملك عبدالله في محافظة رابغ، كما تضم منطقة مكة 3 محطات لشبكة قطار الحرمين التابعة لشركة سار والتي تعد ضمن أفضل 3 شركات في مؤشر الأمان العالمي، إضافة إلى شبكة طرق تتجاوز أطوالها 8.476 كم.

وعبر "الجاسر" عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه؛ نظير الدعم الذي تحظى به مشاريع منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، مؤكداً حرصه وكل العاملين في القطاع على الارتقاء بجودة الخدمات بما يتفق والمستهدفات الطموحة لاستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
02:34 PM

"الفيصل" ونائبه يطّلعان على أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية في مكة

تضم 3 محطات للقطار وشبكة طرق تتجاوز أطوالها 8.476 كم

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عبدالله الراجحي - جدة
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اطّلع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان اليوم على أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية في منطقة مكة المكرمة، والمشاريع التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في المنطقة إثر استقبالهما وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر.

ويجري حالياً تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التطويرية الهادفة إلى رفع كفاءة وأداء الخدمات في مختلف منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وتشمل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الذي تقدم إلى المركز الخمسين عالمياً، وفق قائمة تراكس لأفضل مطارات العالم، وميناء جدة الإسلامي الذي ضاعف طاقته الاستيعابية وقدراته التشغيلية، وميناء الملك عبدالله في محافظة رابغ، كما تضم منطقة مكة 3 محطات لشبكة قطار الحرمين التابعة لشركة سار والتي تعد ضمن أفضل 3 شركات في مؤشر الأمان العالمي، إضافة إلى شبكة طرق تتجاوز أطوالها 8.476 كم.

وعبر "الجاسر" عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه؛ نظير الدعم الذي تحظى به مشاريع منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، مؤكداً حرصه وكل العاملين في القطاع على الارتقاء بجودة الخدمات بما يتفق والمستهدفات الطموحة لاستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية.

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