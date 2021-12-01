"التحالف" يؤكّد: قصف كتيبة دفاع جوي بمطار صنعاء تقوم بتجميع وتفخيخ الطائرات المسيّرة

تدمير زورق مفخخ للميليشيات قبل تنفيذ هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر

بثّ تحالف دعم الشرعية في اليمن، فيديو لاعتراض الطائرة المسيّرة التي أقلعت من مطار صنعاء واُعترضت في أجواء محافظة عمران.

وقال "التحالف"، إن الطائرة المسيّرة تمّ تجميعها وتفخيخها بكتيبة الدفاع الجوي بمطار صنعاء، وأكّد قصف كامل الكتيبة في هذه الأثناء لتحييد تهديد الصواريخ والمسيّرات.

وأكّد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن الحوثيين حاولوا نقل أسلحة نوعية من الكتيبة بعد إنذار التحالف.

وقال إن التهديد الحوثي لحرية الملاحة يهدّد الأمن الإقليمي والدولي، وإن الاستجابة للتهديد تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وأكّد "التحالف"، تدمير زورق مفخخ للميليشيات قبل تنفيذ هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر، وأشار إلى أن إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية الزورق المفخخ تمّ من محافظة الحديدة.