وعد ستحوله العقوبات و"كورونا" إلى وهْم.. "رئيسي" يتعهد للإيرانيين بتحسين الاقتصاد

أقرّ بتأخّر إيران في بعض المجالات

تعهّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، بتحسين الاقتصاد الذي يرزح تحت عقوبات وتعزيز استجابة بلاده لوباء "كوفيد-19".

وقال "رئيسي" خلال ترؤسه أول اجتماع للحكومة التي منحها مجلس الشورى الثقة أمس، وفي خطاب بثه التلفزيون مباشرة: "نشهد اليوم ظروفاً لا تليق بالشعب الإيراني، ويجب أن تتغير هذه الظروف بما يحقق مصالح المواطنين"، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأضاف: "إن أولويات حكومتي ستكون الحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد والسيطرة على التضخم وتحسين موارد رزق الناس"، لكنه في المقابل لم يعلن كيف سيواجه استمرار العقوبات وعدوى "كورونا"، ما يرجع أن يظل تعهده مجرد وهم ووعد أجوف.

واعترف بأن إيران متأخرة في بعض المجالات.

ويرث "رئيسي" وضعاً اقتصادياً واجتماعياً صعباً، في ظل نظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات تنفيذية ويشكّل الحكومة، لكن الكلمة الفصل في السياسات العليا تعود للمرشد علي خامنئي.