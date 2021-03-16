النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يؤجل الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية إلى 21 يونيو

نتائج "الأولى" ستظل صحيحة

نقلت "رويترز" عن مصدرين سياسيين، اليوم (الاثنين)، أن فرنسا ستؤجل الجولة الثانية من انتخابات رؤساء البلديات إلى 21 يونيو (حزيران) المقبل.

وأكد المصدران بذلك ما ذكرته قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية في وقت سابق عن التأجيل بسبب استمرار المخاوف من فيروس كورونا الجديد.

وبينا أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات المحلية، التي أجريت أمس ستظل صحيحة.

فرنسا الانتخابات انتخابات رؤساء البلدية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"كورونا" يؤجل الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية إلى 21 يونيو
سبق

نقلت "رويترز" عن مصدرين سياسيين، اليوم (الاثنين)، أن فرنسا ستؤجل الجولة الثانية من انتخابات رؤساء البلديات إلى 21 يونيو (حزيران) المقبل.

وأكد المصدران بذلك ما ذكرته قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية في وقت سابق عن التأجيل بسبب استمرار المخاوف من فيروس كورونا الجديد.

وبينا أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات المحلية، التي أجريت أمس ستظل صحيحة.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
09:34 PM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
10:49 PM

"كورونا" يؤجل الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية إلى 21 يونيو

نتائج "الأولى" ستظل صحيحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
73

نقلت "رويترز" عن مصدرين سياسيين، اليوم (الاثنين)، أن فرنسا ستؤجل الجولة الثانية من انتخابات رؤساء البلديات إلى 21 يونيو (حزيران) المقبل.

وأكد المصدران بذلك ما ذكرته قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية في وقت سابق عن التأجيل بسبب استمرار المخاوف من فيروس كورونا الجديد.

وبينا أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات المحلية، التي أجريت أمس ستظل صحيحة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,313
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,721
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,623
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,709

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة