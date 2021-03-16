"كورونا" يؤجل الجولة الثانية من الانتخابات الفرنسية إلى 21 يونيو

نتائج "الأولى" ستظل صحيحة

نقلت "رويترز" عن مصدرين سياسيين، اليوم (الاثنين)، أن فرنسا ستؤجل الجولة الثانية من انتخابات رؤساء البلديات إلى 21 يونيو (حزيران) المقبل.

وأكد المصدران بذلك ما ذكرته قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية في وقت سابق عن التأجيل بسبب استمرار المخاوف من فيروس كورونا الجديد.

وبينا أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات المحلية، التي أجريت أمس ستظل صحيحة.