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"التحالف": اعتراض وتدمير زورقَيْن مفخخَيْن مسيَّرَيْن أطلقتهما الميليشيا الحوثية من الحديدة

"المالكي": الميليشيا الإرهابية تنتهك القانون الدولي الإنساني واتفاق "ستوكهولم" لوقف إطلاق النار

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف البحرية رصدت مساء اليوم الأربعاء (11 نوفمبر 2020م) محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقَين مفخخَين مسيرَين عن بُعد، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وأضاف العميد المالكي بأنه تم تدمير الزورقَين المفخخَين اللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وبيّن العميد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيَّرة عن بُعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًّا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني، وكذلك انتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدَّد العميد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية، وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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"التحالف": اعتراض وتدمير زورقَيْن مفخخَيْن مسيَّرَيْن أطلقتهما الميليشيا الحوثية من الحديدة
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف البحرية رصدت مساء اليوم الأربعاء (11 نوفمبر 2020م) محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقَين مفخخَين مسيرَين عن بُعد، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وأضاف العميد المالكي بأنه تم تدمير الزورقَين المفخخَين اللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وبيّن العميد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيَّرة عن بُعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًّا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني، وكذلك انتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدَّد العميد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية، وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

11 نوفمبر 2020 - 25 ربيع الأول 1442
10:37 PM
اخر تعديل
12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
01:07 AM

"التحالف": اعتراض وتدمير زورقَيْن مفخخَيْن مسيَّرَيْن أطلقتهما الميليشيا الحوثية من الحديدة

"المالكي": الميليشيا الإرهابية تنتهك القانون الدولي الإنساني واتفاق "ستوكهولم" لوقف إطلاق النار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
1,952

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف البحرية رصدت مساء اليوم الأربعاء (11 نوفمبر 2020م) محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقَين مفخخَين مسيرَين عن بُعد، أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وأضاف العميد المالكي بأنه تم تدمير الزورقَين المفخخَين اللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وبيّن العميد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيَّرة عن بُعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًّا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني، وكذلك انتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدَّد العميد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية، وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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