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"الأحوال": سحب جنسية مواطن قدم وثائق ثبت عدم صحتها

‏ أكدت أنه يجري استكمال كافة الإجراءات النظامية بحقه

أكدت وكالة الأحوال المدنية سحب الجنسية من المواطن حميد بن محمد غبين، بعد أن تبيّن أنه قدم وثائق غير مشروعة ويجري استكمال الإجراءات.

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية في تغريدة الأحوال عبر تويتر أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يدعي أنه مواطن سعودي تم سحب الجنسية منه، بأن المدعو حميد محمد غبين قد قام بطريقة غير مشروعة بالحصول على وثائق ثبت عدم صحتها، ويجري حالياً استكمال كافة الإجراءات النظامية بحقه.

الأحوال المدنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأحوال": سحب جنسية مواطن قدم وثائق ثبت عدم صحتها
سبق

أكدت وكالة الأحوال المدنية سحب الجنسية من المواطن حميد بن محمد غبين، بعد أن تبيّن أنه قدم وثائق غير مشروعة ويجري استكمال الإجراءات.

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية في تغريدة الأحوال عبر تويتر أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يدعي أنه مواطن سعودي تم سحب الجنسية منه، بأن المدعو حميد محمد غبين قد قام بطريقة غير مشروعة بالحصول على وثائق ثبت عدم صحتها، ويجري حالياً استكمال كافة الإجراءات النظامية بحقه.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
04:42 PM
اخر تعديل
18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
05:38 PM

"الأحوال": سحب جنسية مواطن قدم وثائق ثبت عدم صحتها

‏ أكدت أنه يجري استكمال كافة الإجراءات النظامية بحقه

A A A
بدر العتيبي - الرياض
4
8,988

أكدت وكالة الأحوال المدنية سحب الجنسية من المواطن حميد بن محمد غبين، بعد أن تبيّن أنه قدم وثائق غير مشروعة ويجري استكمال الإجراءات.

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية في تغريدة الأحوال عبر تويتر أنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يدعي أنه مواطن سعودي تم سحب الجنسية منه، بأن المدعو حميد محمد غبين قد قام بطريقة غير مشروعة بالحصول على وثائق ثبت عدم صحتها، ويجري حالياً استكمال كافة الإجراءات النظامية بحقه.

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