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"شرطة المدينة" تطيح بـ"لص المجوهرات الثمينة".. هنا ضُبط والمسروقات

فيما حرّزت المضبوطات واتخذت الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة

تمكّنت شرطة منطقة المدينة المنورة، ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي بقيادة العقيد مشاري الفريدي؛ من الإطاحة بأحد الجناة قام بسرقة مجوهرات ثمينة تقدّر قيمتها بخمسمائة ألف ريال؛ وذلك بإشراف ومتابعة مدير الشرطة اللواء مبارك العصيل.

وتفصيلاً: تلقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بالمدينة، معلومات عن تعرض مواطن لسرقة مستودع تابع لمحله التجاري المخصص لبيع المجوهرات الثمينة، وكانت المسروقات متنوعة من المشغولات والحلي الفضية والأحجار الكريمة والسبح، وتقدر قيمتها بمبلغ خمسمائة ألف ريال.

وأوضحت المعلومات أنه تم تشكيل فريق عمل بحثي احترافي للبحث والتحري حول هذه الواقعة، وتم التوصل لمعلومات هامة من المصادر السرية مفادها قيام الجاني بعرض المصوغات المسروقة في منطقة مكة المكرمة على أحد المحلات التجارية لبيعها بسعر زهيد.

وعلى الفور جرى الانتقال إلى منطقة مكة المكرمة، ومتابعة الجاني حتى القبض عليه داخل أحد المحلات التجارية وبحوزته المسروقات، وبمواجهته بها اعترف مباشرة بارتكابه السرقة، وجرى تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجاني وإحالته للنيابة العامة.

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"شرطة المدينة" تطيح بـ"لص المجوهرات الثمينة".. هنا ضُبط والمسروقات
سبق

تمكّنت شرطة منطقة المدينة المنورة، ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي بقيادة العقيد مشاري الفريدي؛ من الإطاحة بأحد الجناة قام بسرقة مجوهرات ثمينة تقدّر قيمتها بخمسمائة ألف ريال؛ وذلك بإشراف ومتابعة مدير الشرطة اللواء مبارك العصيل.

وتفصيلاً: تلقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بالمدينة، معلومات عن تعرض مواطن لسرقة مستودع تابع لمحله التجاري المخصص لبيع المجوهرات الثمينة، وكانت المسروقات متنوعة من المشغولات والحلي الفضية والأحجار الكريمة والسبح، وتقدر قيمتها بمبلغ خمسمائة ألف ريال.

وأوضحت المعلومات أنه تم تشكيل فريق عمل بحثي احترافي للبحث والتحري حول هذه الواقعة، وتم التوصل لمعلومات هامة من المصادر السرية مفادها قيام الجاني بعرض المصوغات المسروقة في منطقة مكة المكرمة على أحد المحلات التجارية لبيعها بسعر زهيد.

وعلى الفور جرى الانتقال إلى منطقة مكة المكرمة، ومتابعة الجاني حتى القبض عليه داخل أحد المحلات التجارية وبحوزته المسروقات، وبمواجهته بها اعترف مباشرة بارتكابه السرقة، وجرى تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجاني وإحالته للنيابة العامة.

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
07:00 PM

"شرطة المدينة" تطيح بـ"لص المجوهرات الثمينة".. هنا ضُبط والمسروقات

فيما حرّزت المضبوطات واتخذت الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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تمكّنت شرطة منطقة المدينة المنورة، ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي بقيادة العقيد مشاري الفريدي؛ من الإطاحة بأحد الجناة قام بسرقة مجوهرات ثمينة تقدّر قيمتها بخمسمائة ألف ريال؛ وذلك بإشراف ومتابعة مدير الشرطة اللواء مبارك العصيل.

وتفصيلاً: تلقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بالمدينة، معلومات عن تعرض مواطن لسرقة مستودع تابع لمحله التجاري المخصص لبيع المجوهرات الثمينة، وكانت المسروقات متنوعة من المشغولات والحلي الفضية والأحجار الكريمة والسبح، وتقدر قيمتها بمبلغ خمسمائة ألف ريال.

وأوضحت المعلومات أنه تم تشكيل فريق عمل بحثي احترافي للبحث والتحري حول هذه الواقعة، وتم التوصل لمعلومات هامة من المصادر السرية مفادها قيام الجاني بعرض المصوغات المسروقة في منطقة مكة المكرمة على أحد المحلات التجارية لبيعها بسعر زهيد.

وعلى الفور جرى الانتقال إلى منطقة مكة المكرمة، ومتابعة الجاني حتى القبض عليه داخل أحد المحلات التجارية وبحوزته المسروقات، وبمواجهته بها اعترف مباشرة بارتكابه السرقة، وجرى تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجاني وإحالته للنيابة العامة.

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