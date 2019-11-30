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"السويدان": يحق لكل مواطن سعودي الفخر بذكرى البيعة

أكد أن الوطن شهد تطوراً في كل المجالات

عبر رئيس مجلس المديرين والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة باس الدولية ، بدر بن عبدالله بن محمد السويدان، عن اعتزاز الشعب السعودي كافة، بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقاليد الحكم، قائلاً إنه يوم يفخر به كل مواطن سعوي، مجددًا البيعة لملك الحزم والعزم.

وقال "السويدان": "في مثل هذا اليوم من كل عامٍ تمر ذكرى البيعة على الوطن الذي شهد تطوراً في كل المجالات اقتصادياً واجتماعياً ورياضياً، وما نراه أيضاً من استتباب الأمن والأمان لهو من فضل الله، علينا، ثم بفضل قيادتنا الحكيمة، حيث وقفت أمام أصعب التحديات بكل عزم وحزم".

وأضاف: "في هذا اليوم المجيد الذي يعود علينا كل عام تصعب الكلمات أن تعبر عن فرحة كل مواطن سعودي، فما يشهده هذا الوطن الغالي في عصر خادم الحرمين الشريفين من تطور كبير في شتى المجالات التنموية لهو شيء عظيم يفخر به كل مواطن".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رئيس مجلس المديرين والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة باس الدولية بدر السويدان الذكرى الخامسة للبيعة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"السويدان": يحق لكل مواطن سعودي الفخر بذكرى البيعة
سبق

عبر رئيس مجلس المديرين والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة باس الدولية ، بدر بن عبدالله بن محمد السويدان، عن اعتزاز الشعب السعودي كافة، بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقاليد الحكم، قائلاً إنه يوم يفخر به كل مواطن سعوي، مجددًا البيعة لملك الحزم والعزم.

وقال "السويدان": "في مثل هذا اليوم من كل عامٍ تمر ذكرى البيعة على الوطن الذي شهد تطوراً في كل المجالات اقتصادياً واجتماعياً ورياضياً، وما نراه أيضاً من استتباب الأمن والأمان لهو من فضل الله، علينا، ثم بفضل قيادتنا الحكيمة، حيث وقفت أمام أصعب التحديات بكل عزم وحزم".

وأضاف: "في هذا اليوم المجيد الذي يعود علينا كل عام تصعب الكلمات أن تعبر عن فرحة كل مواطن سعودي، فما يشهده هذا الوطن الغالي في عصر خادم الحرمين الشريفين من تطور كبير في شتى المجالات التنموية لهو شيء عظيم يفخر به كل مواطن".

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
07:45 PM

"السويدان": يحق لكل مواطن سعودي الفخر بذكرى البيعة

أكد أن الوطن شهد تطوراً في كل المجالات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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عبر رئيس مجلس المديرين والرئيس التنفيذي لشركة مجموعة باس الدولية ، بدر بن عبدالله بن محمد السويدان، عن اعتزاز الشعب السعودي كافة، بمناسبة ذكرى البيعة الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مقاليد الحكم، قائلاً إنه يوم يفخر به كل مواطن سعوي، مجددًا البيعة لملك الحزم والعزم.

وقال "السويدان": "في مثل هذا اليوم من كل عامٍ تمر ذكرى البيعة على الوطن الذي شهد تطوراً في كل المجالات اقتصادياً واجتماعياً ورياضياً، وما نراه أيضاً من استتباب الأمن والأمان لهو من فضل الله، علينا، ثم بفضل قيادتنا الحكيمة، حيث وقفت أمام أصعب التحديات بكل عزم وحزم".

وأضاف: "في هذا اليوم المجيد الذي يعود علينا كل عام تصعب الكلمات أن تعبر عن فرحة كل مواطن سعودي، فما يشهده هذا الوطن الغالي في عصر خادم الحرمين الشريفين من تطور كبير في شتى المجالات التنموية لهو شيء عظيم يفخر به كل مواطن".

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